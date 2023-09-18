Грошова компенсація після смерті військового. Юрист дав вичерпну відповідь про те, хто має на неї право

Вже більше ніж півтора року в Україні триває повномасштабна війна. Тисячі життів наших громадян було покладено за свободу нашої країни. Сім'ї загиблих воїнів переживають найскладніші часи прийняття та примирення з втратою. В наших силах зробити все необхідне, для полегшення їхнього життя та забезпечення базових потреб.

Про те, які родичі мають право на отримання грошової допомоги після смерті військового розповів для Styler РБК-Україна юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський.

Статус загиблого військовослужбовця

Почнемо з визначення поняття “"загиблий військовослужбовець". Таким ми можемо вважати особу, що мала мати статус військовослужбовця:

Збройних Сил

Служби безпеки

Служби зовнішньої розвідки

Головного управління розвідки Міністерства оборони

Національної гвардії

Державної прикордонної служби

Управління державної охорони

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Державної спеціальної служби транспорту

Особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій

Особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро

Також важливо зазначити, що на виплату одноразової грошової допомоги можуть розраховувати сім’ї військовослужбовців, які померли не пізніше ніж через один рік після отримання поранення (контузії/ травми/ каліцтва).

Хто з родичів має право на компенсацію

Тепер розберемося з тим, кого саме можна вважати сім'єю загиблого у такому випадку. Такими визнаються:

батьки загиблого

один із подружжя (важливо, щоб ця особа не одружилась вдруге після смерті військовослужбовця)

діти, які не досягли повноліття

утриманці померлого

Кого визначають як утриманця?

Це члени сім'ї померлого, що перебували на його утриманні, або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Але ж насправді в реальному житті для того, щоб встановити перебування особи на утриманні необхідно надати суду докази, які підтверджують ці обставини. Наприклад:

відсутні або низькі власні доходи

фінансова допомога утримувача

пояснення свідків

Певні нюанси з сім'ями військовослужбовців

Зараз буває дуже багато випадків, коли загиблий не мав жодних родичів, окрім братів і сестер. Що робити в такому випадку? Та як отримати допомогу?

Так, можливі випадки встановлення права на одноразову грошову допомогу у судовому порядку. Наприклад, в практиці бувають ситуації, коли брати та сестри загиблих військовослужбовців можуть отримати компенсацію при умові, що вони не знаходяться у шлюбі та, наприклад, потребують кошти для лікування.

Також зустрічаються випадки відмови родичів від отримання одноразової грошової допомоги. В такому разі її частки розподіляються між тими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Бувають і ситуації, коли вже після призначення та виплати грошової допомоги у повному розмірі за її отриманням звертаються інші члени сім’ї, які також мають на неї право. В такому разі питання її перерозподілу вирішується двома способами: взаємною згодою або в судовому порядку.

Допомога на поховання

Окрема одноразова грошова допомога сім’ям та батькам військовослужбовців виділяється на проведення поховання.

В такому разі компенсуються всі матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Розмір такої виплати становить п’ять прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу.

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