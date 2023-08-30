"Гроші на смертях". Український фільм "Юрик" про блокаду Маріуполя звинуватили у брехні

Що відомо про фільм

Фільм створили продюсери телеканалу СТБ, "Основа Фільм Продакшн" та естонського телеканалу ETV. Ним автори хотіли показати світу, як маріупольці виживали у блокадному місті та які жахіття війни їм довелося перенести.

Події у фільмі розвиваються навколо звичайного 11-річного хлопчика Юрика, який разом і сім'єю живе у Маріуполі. Він понад усе любить свою маму, тата, сестру, бабусю і дідуся та мріє про прекрасне майбутнє. Але щасливе дитинство руйнує війна, яку розв'язали росіяни.

Російські снаряди знищили квартиру родини Юрика і вбили його батька, сестру та дідуся. Тому йому, мамі та бабусі, яка прикута до ліжка через хворобу, довелося ховатись у холодному підвалі, аби вижити.

Ця прем'єра стала абсолютним лідером переглядів на День Незалежності, про це написала генеральна продюсерка компанії "Основа Фільм Продакшн" Вікторія Горенштейн у Facebook. Втім зараз цей допис уже не активний.

"Ті, хто мене давно знають, - знають, що основна вимога у мене до роботи - це, щоб я могла нею пишатися. Ось і зараз в мене робота, результатами якої я дуже пишаюся", - заявила тоді Горенштейн.

З чого розпочався скандал

Такого захоплення кінострічкою не розділяють очевидці тих страшних подій. Зокрема, одним із перших, хто висловив своє обурення, став фотограф Євгеній Сосновський, який 65 днів прожив у блокадному Маріуполі. Саме він таємно знімав звірства росіян у місті і потім вивіз ці кадри на підконтрольну Україні територію.

"Такі фільми зараз потрібно робити і показувати їх не тільки в Україні, а й за кордоном. Але такі фільми повинні бути набагато чеснішими. Бо з перших кадрів цього фільму усі маріупольці, які пройшли через те пекло, побачать неправду. Тож, виходить, маріупольці все брешуть, коли кажуть, що сиділи в темряві, економлячи кожну свічку, палили масляні каганці, були без зв'язку. Брешуть маріупольці, коли кажуть, що не було аніякої організованої евакуації, аніякої медичної і взагалі будь-якої допомоги", - написав Сосновський у Facebook.

Його обурили кадри у фільмі комфортної, ярко освітленої окремої кімнати у підвалі з буржуйкою та настінним годинником. А ще наявність прямого зв'язку з Естонією з того ж підвалу та автівка ОБСЄ, з якої через гучномовець закликали людей на евакуацію коридором.

"Але маріупольці не брешуть. І реальність була у багато разів жахливіша, ніж, навіть, те, про що вони розповідають. Бо багато про що мовчать. Не хочуть згадувати. Вони не хочуть згадувати, бо їм боляче. А інші в Україні і за кордоном не хочуть згадувати правду про Маріуполь, тому що вже не на часі..." - прокоментував фотограф.

Реальне фото із маріупольського підвалу під час окупації, яке зробив Сосновський (фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky)

Кадри з фільму (фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky)

Творці фільму не сприйняли критики

Після обурливої реакції маріупольців-очевидців на фільм у мережі розгорівся ще більший скандал. Зокрема, через коментар продюсера фільму Тетяни Куц.

"Маріупольці пішли на референдум і голосували за РФ. Тепер РФ вбиває не тільки маріупольців, але ми за вас б'ємось теж", - написала Куц у відповідь на дорікання щодо фільму.

Відповідь Куц на критику фільму (скриншот)

"Прочитавши цей коментар одного з продюсерів та сценаристів фільму "Юрик" Тетяни Куц, зрозумів, що правди від цього фільму не варто було очікувати взагалі. Не вперше чую подібні заяви на адресу маріупольців, які змогли вибратись з оточеного, а потім і окупованого рашистами міста. Але чи мала моральне право людина з такими поглядами знімати фільм про Маріуполь? Питання більше риторичне, тому що відповідь на нього очевидна. І очевидним вийшов результат... На жаль..." - написав Сосновський у Facebook.

Яка реакція суспільства на скандал із фільмом

На скандал із фільмом відреагувало багато користувачів соцмереж. Зокрема своє обурення висловила актриса Ірма Вітовська.

"Читаю весь цей жах щодо авторів та виробників фільму "Юрик" стосовно маріупольців... Одне питання... Чи буде відповідь від авторів та причетних до фільму? Чи, як часом буває, тихо посидимо збоку, зробимо вигляд, що нічого не бачимо з тих страшних і болючих коментарів свідків, які вижили", - написала Вітовська у Facebook.

Раніше вона наголосила, що зараз ще не час знімати фільми про війну в Україні. І закликала акторів, які цінують свою репутацію, утриматись від ролей у таких проєктах. Ймовірно, йшла мова про Римму Зюбіна, яка зіграла роль бабці у цьому фільмі. Втім Римма поки публічно ніяк не відреагувала на скандал.

Автори фільму публічно поки не прокоментували свою позицію щодо зауважень до кінострічки.

"Мовчання тільки посилює відповідальність і ставить під сумнів щирі наміри... Гроші на смертях, півправда, неправда - все це нівелює ціну загиблих. А найстрашніше, що за такими фільмами, спотворюється реальність", - додала Ірма.

Реакція користувачів соцмереж на публікацію Тетяни Куц із посиланням на фільм "Юрик. Дорога не торкаючись землі" (скриншот)