"Деньги на смертях". Украинский фильм "Юрик" о блокаде Мариуполя обвинили во лжи

Что известно о фильме

Фильм был создан продюсерами телеканала СТБ, "Основа Фильм Продакшн" и эстонского телеканала ETV. Ним авторы хотели показать миру, как мариупольцы выживали в блокадном городе и какие ужасы войны им пришлось перенести.

События в фильме развиваются вокруг обычного 11-летнего мальчика Юрика, который вместе и семьей живет в Мариуполе. Он больше всего любит свою маму, папу, сестру, бабушку и дедушку, и мечтает о прекрасном будущем. Но счастливое детство рушит война, которую развязали россияне.

Российские снаряды уничтожили квартиру семьи Юрика и убили отца, сестру и дедушку мальчика. Поэтому ему, маме и бабушке, которая прикована к кровати из-за болезни, пришлось прятаться в холодном подвале, чтобы выжить.

Эта премьера стала абсолютным лидером просмотров в День Независимости, об этом написала генеральная продюсер компании "Основа Фильм Продакшн" Виктория Горенштейн в Facebook. Однако сейчас этот пост уже не активен.

"Те, кто меня давно знают, - знают, что основное требование у меня к работе - это, чтобы я могла им гордиться. Вот и сейчас у меня работа, результатами которой я очень горжусь", - заявила тогда Горенштейн.

С чего начался скандал

Такого восхищения кинолентой не разделяют очевидцы тех страшных событий. В частности, одним из первых, кто выразил свое возмущение, стал фотограф Евгений Сосновский, который 65 дней прожил в блокадном Мариуполе. Именно он тайно снимал зверства россиян в городе и вывез эти кадры на подконтрольную Украине территорию.

"Такие фильмы сейчас нужно делать и показывать их не только в Украине, но и за рубежом. Но такие фильмы должны быть гораздо честнее. Потому что из первых кадров этого фильма все прошедшие через этот ад мариупольцы увидят неправду. Так что, значит, мариупольцы все врут, когда говорят, что сидели в темноте, экономя каждую свечу, жгли масляные светильники, были без связи. Врут мариупольцы, когда говорят, что не было никакой организованной эвакуации, никакой медицинской и вообще какой-либо помощи", - написал Сосновский в Facebook.

Его возмутили кадры в фильме комфортной, ярко освещенной отдельной комнаты в подвале с буржуйкой и настенными часами. А еще наличие прямой связи с Эстонией из того же подвала и машина ОБСЕ, из которой через громкоговоритель призвали людей на эвакуацию по коридору.

"Но мариупольцы не врут. И реальность была во много раз ужаснее, чем даже то, о чем они рассказывают. Потому что о многом молчат. Не хотят вспоминать. Они не хотят вспоминать, потому что им больно. А другие в Украине и за границей не хотят вспоминать правду о Мариуполе, потому что уже "не на часі..." - прокомментировал фотограф.

Реальное фото из мариупольского подвала во время оккупации, которое сделал Сосновский (фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky)

Кадры из фильма (фото: facebook.com/evgeny.sosnovsky)

Создатели фильма не восприняли критики

После возмутительной реакции мариупольцев-очевидцев на фильм в сети разгорелся еще больший скандал. В частности, из-за комментария продюсера фильма Татьяны Куц.

"Мариупольцы пошли на референдум и голосовали за РФ. Теперь РФ убивает не только мариупольцев, но мы за вас бьемся тоже", - написала Куц в ответ на упреки по поводу фильма.

Ответ Куц на критику фильма (скриншот)

"Прочитав этот комментарий одного из продюсеров и сценаристов фильма "Юрик" Татьяны Куц, понял, что правды от этого фильма не стоило ожидать вообще. Не впервые слышу подобные заявления в адрес мариупольцев, которые смогли выбраться из окруженного, а затем и оккупированного рашистами города". Но имел ли моральное право человек с такими взглядами снимать фильм о Мариуполе? Вопрос более риторический, потому что ответ на него очевиден. И очевидным получился результат... К сожалению..." - написал Сосновский в Facebook.

Какая реакция общества на скандал с фильмом

На скандал с фильмом отреагировало много пользователей соцсетей. В частности, свое возмущение выразила актриса Ирма Витовская.

"Читаю весь этот ужас по поводу авторов и производителей фильма "Юрик" по отношению к мариупольцам... Один вопрос... Будет ли ответ от авторов и причастных к фильму? Или, как иногда бывает, тихо посидим со стороны, сделаем вид, что ничего не видим из тех страшных и болезненных комментариев выживших свидетелей", - написала Витовская в Facebook.

Ранее она подчеркнула, что сейчас еще не время снимать фильмы о войне в Украине. И призвала актеров, которые ценят свою репутацию, воздержаться от ролей в таких проектах. Вероятно, шла речь о Римме Зюбине, сыгравшей роль бабушки в этом фильме. Однако Римма пока публично никак не отреагировала на скандал.

Авторы фильма публично пока не прокомментировали свою позицию по поводу замечаний к киноленте.

"Молчание только усугубляет ответственность и ставит под сомнение искренние намерения... Деньги на смертях, полуправда, неправда - все это нивелирует цену погибших. А самое страшное, что по таким фильмам искажается реальность", - добавила Ирма.

Реакция пользователей соцсетей на публикацию Татьяны Куц со ссылкой на фильм "Юрик. Дорога не торкаючись землі" (скриншот)