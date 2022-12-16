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Гроші поллються рікою: ці знаки Зодіаку вирішать матеріальні проблеми зовсім скоро

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить із грошима (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на грудень свідчить, що середина місяця стане особливо вдалою у фінансовій сфері для деяких знаків Зодіаку. Тяжка робота буде винагороджена належним чином, старі борги вдасться віддати. Також можуть бути вигідні пропозиції щодо роботи або цікаві ідеї, які принесуть дохід дуже скоро.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить найближчим часом із фінансами, розповіли у Sante Plus.

Лев

Найближчі дні будуть плідними. Всі грошові питання вирішуватимуться блискуче - ви легко обійдете всі перешкоди й приймете правильне рішення. Завдяки Сонцю та Сатурну ви зможете знайти ефективне та продуктивне рішення для втілення того, що відчуваєте глибоко всередині.

Поєднання планет та небесних світил вплине і на інші сфери життя – якщо ви закохані, то відчуєте, що ваші почуття зростають з кожним днем.

Ваша мотивація та моральний дух на роботі теж підуть у гору, а це вплине на вашу кар'єру.

Терези

Сонце в тандемі з Сатурном принесуть цікаві події в життя Терезів. Спілкування з однодумцями принесе вам плідні ідеї, а знайомство серед друзів - перспективні контакти.

Проблем із фінансами бути не повинно – зірки супроводжуватимуть вас абсолютно у всьому. Успіх супроводжуватиме вас у пошуках додаткового доходу або нової роботи.

Постарайтеся скористатися моментом, щоб провести душевно час зі своїми друзями та близькими. У вас з'явиться сміливість вирушити до місць, де ви раніше не бували та навіть ризикувати.

Скорпіон

Не варто стримувати свої імпульси у покупках, які приносять вам щастя. Ваша фінансова сторона буде в стані сильних енергій, а значить ви можете дозволити собі трохи більше – головне, щоб це дозволяло вам почуватися щасливими.

Якщо ви вкладете небагато зусиль та коштів, то ваш дохід почне поступово збільшуватись. Подбайте про збереження балансу у плані витрат.

Не виключені випадкові зустрічі 17 грудня, які здивують вас - люди можуть об'єднатися, щоб протягнути вам руку допомоги, якщо знадобиться.

До речі, раніше ми розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку 2023 стане найщасливішим.

А також ми писали про те, для кого зі знаків Зодіаку все зміниться у 2023 році у сфері кохання.

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