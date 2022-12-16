Гроші поллються рікою: ці знаки Зодіаку вирішать матеріальні проблеми зовсім скоро

Лев

Найближчі дні будуть плідними. Всі грошові питання вирішуватимуться блискуче - ви легко обійдете всі перешкоди й приймете правильне рішення. Завдяки Сонцю та Сатурну ви зможете знайти ефективне та продуктивне рішення для втілення того, що відчуваєте глибоко всередині.

Поєднання планет та небесних світил вплине і на інші сфери життя – якщо ви закохані, то відчуєте, що ваші почуття зростають з кожним днем.

Ваша мотивація та моральний дух на роботі теж підуть у гору, а це вплине на вашу кар'єру.

Терези

Сонце в тандемі з Сатурном принесуть цікаві події в життя Терезів. Спілкування з однодумцями принесе вам плідні ідеї, а знайомство серед друзів - перспективні контакти.

Проблем із фінансами бути не повинно – зірки супроводжуватимуть вас абсолютно у всьому. Успіх супроводжуватиме вас у пошуках додаткового доходу або нової роботи.

Постарайтеся скористатися моментом, щоб провести душевно час зі своїми друзями та близькими. У вас з'явиться сміливість вирушити до місць, де ви раніше не бували та навіть ризикувати.

Скорпіон

Не варто стримувати свої імпульси у покупках, які приносять вам щастя. Ваша фінансова сторона буде в стані сильних енергій, а значить ви можете дозволити собі трохи більше – головне, щоб це дозволяло вам почуватися щасливими.

Якщо ви вкладете небагато зусиль та коштів, то ваш дохід почне поступово збільшуватись. Подбайте про збереження балансу у плані витрат.

Не виключені випадкові зустрічі 17 грудня, які здивують вас - люди можуть об'єднатися, щоб протягнути вам руку допомоги, якщо знадобиться.