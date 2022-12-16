Деньги польются рекой: эти знаки Зодиака решат материальные проблемы совсем скоро

Лев

Ближайшие дни будут плодотворными. Все денежные вопросы будут решаться блестяще - вы легко обойдете все препятствия и примете правильное решение. Благодаря Солнцу и Сатурну вы сможете найти эффективное и продуктивное решение для воплощения того, что чувствуете глубоко внутри.

Сочетание планет и небесных светил повлияет и на другие сферы жизни - если вы влюблены, то почувствуете, что ваши чувства растут с каждым днем.

Ваша мотивация и моральный дух на работе тоже пойдут в гору, а это окажет большое влияние на вашу карьеру.

Весы

Солнце в тандеме с Сатурном принесут интересные события в жизнь Весов. Общение с единомышленниками принесет вам плодотворные идеи, а знакомство в кругу друзей - перспективные контакты.

Проблем с финансами быть не должно - звезды будут сопровождать вас абсолютно во всем. Удача будет сопровождать вас в поисках дополнительного дохода или новой работы.

Постарайтесь воспользоваться моментом, чтобы провести душевно время со своими друзьями и близкими. У вас появится смелость отправиться в места, где вы ранее не бывали и даже рисковать.

Скорпион

Не стоит сдерживать свои импульсы в покупках, которые приносят вам счастье. Ваша финансовая сторона будет в состоянии сильных энергий, а значит вы можете позволить себе немного больше - главное, чтобы это позволяло вам чувствовать себя счастливыми.

Если вы вложите немного усилий и средств, то ваш доход начнет постепенно увеличиваться. Позаботьтесь о сохранении баланса в плане расходов.

Не исключены случайные встречи 17 декабря, которые вас удивят - люди могут объединиться, чтобы протянуть вам руку помощи, если понадобится.