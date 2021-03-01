Громкий скандал во Львове: украиноязычного тренера уволили из команды

Виталий Шумской угодил в скандал во время матча 15 тура чемпиона Украины по футболу "Львов"- "Колос". У тренера началась перепалка с четвертым арбитром матча, и он попросил обращаться к нему на украинском языке. Главный арбитр в ответ на это наказал тренера желтой карточкой.

"Почему за столько лет судьям нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык не их родной. Да и сама Украина не их родное государство, наверное. Я могу говорить по-русски так же, как на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть", - возмутился Шумской после скандала.

А уже через неделю после происшествия стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" покинул расположение команды. Отмечается, что клуб и Виталий Шумской расторгли контракт по соглашению сторон.

"Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур. Сложилось впечатление, что решение президентом клуба было принято еще до игры с Динамо", - прокомментировал свою отставку Шумской.

Ожидается, что новым главным тренером ФК "Львов" станет Анатолий Бессмертный.