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Гучний скандал у Львові: україномовного тренера звільнили з команди

Автор: Анна Шиканова

Тренера Віталія Шумського, який став відомий на всю Україну після мовного скандалу на футбольному матчі "Львів"-"Колос", звільнили з команди.

Про це повідомляє видання Footballua.

Віталій Шумський потрапив у скандал під час матчу 15 туру чемпіона України з футболу "Львів"- "Колос". У тренера почалася перепалка з четвертим арбітром матчу, і він попросив звертатися до нього українською мовою. Головний арбітр у відповідь на це покарав тренера жовтою карткою.

"Чому за стільки років суддям не можна було оволодіти державною мовою? Значить, вони не хотіли. Отже, українська мова не їх рідна. Та й сама Україна не їх рідна держава, напевно. Я можу говорити російською, так само як українською. Вдома можу говорити, як хочу. Але в публічних місцях такого не може бути", - обурився Шумський після скандалу.

А вже через тиждень після події стало відомо, що виконуючий обов'язки головного тренера ПФК "Львів" залишив розташування команди. Відзначається, що клуб і Віталій Шумський розірвали контракт за згодою сторін.

"Для мене відставка з поста головного тренера Львова дійсно стала несподіваною. Було прийнято рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Також команду покине мій помічник Тарас Мазур. Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з "Динамо", - прокоментував свою відставку Шумський.

Очікується, що новим головним тренером ФК "Львів" стане Анатолій Безсмертний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві розгорівся новий мовний скандал – жінці відмовили в стрижці пса через українську мову.

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