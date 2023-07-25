У громадському транспорті Києва з'явився новий вид оплати за проїзд: що додали для киян

У громадському транспорті Києві тепер можна розплачуватися за проїзд за допомогою Apple Pay. Для цього буде достатньо просто піднести гаджет до валідатора.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Новою послугою можуть скористатися власники iPhone або Apple Watch, причому це стосується відразу всіх моделей пристроїв. Функцію оплати за допомогою Apple Pay назвали "Експрес-проїздом".

"Режим "Експрес-проїзд" забезпечить захищеність, зручність та безпеку оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту. Оплата пристроєм Apple в один доторк зробить поїздку до пункту призначення легшою і швидшою", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Як підключити свій телефон до цієї функції

Щоб підключити цю функцію, потрібно додати кредитну чи дебетову картку до Apple Wallet. Після цього можна увімкнути режим "Експрес-проїзд" таким чином:

відкрийте програму "Гаманець" на iPhone і виберіть картку

натисніть кнопку "Більше", а потім - "Дані картки"

натисніть "Параметри експрес-проїзду"

виберіть бажану кредитну чи дебетову картку

Як додати банківську картку до Apple Pay (скриншот: Styler)

Клієнти можуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду у наземному громадському транспорті до п'яти годин, навіть якщо пристрій розряджений.

Якщо iPhone або Apple Watch загубиться, власник пристрою може скористатися застосунком Find My, щоб заблокувати пристрій і відстежити його місцерозташування.

Проїзд у Києві може стати безкоштовним?

Річ у тому, що нинішня ціна проїзду абсолютно не покриває всі витрати, тому громадський транспорт є збитковим. До того ж є велика кількість пасажирів із пільгами, для яких вартість проїзду або безкоштовна, або зі знижкою.

"Врешті-решт ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", - заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю LIGA.net.

Також він зазначив, що якщо зробити увесь громадський транспорт безплатним, близько тисячі маршруток мають зійти з доріг. Натомість ці прогалини потрібно заповнити комунальним транспортом.