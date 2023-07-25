ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: что добавили для киевлян

Новина українською →
Киев, Вторник 25 июля 2023 14:57
В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: что добавили для киевлян В Киеве в общественном транспорте можно расплачиваться Apple Pay (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В общественном транспорте в Киеве теперь можно расплачиваться за проезд с помощью Apple Pay. Для этого будет достаточно просто поднести гаджет к валидатору.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Новой услугой могут воспользоваться владельцы iPhone или Apple Watch, причем это касается сразу всех моделей устройств. Функцию оплаты с помощью Apple Pay назвали "Экспресс-проезд".

"Режим "Экспресс-проезд" обеспечит защищенность, удобство и безопасность оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта. Оплата устройством Apple в одно касание сделает поездку в пункт назначения более легкой и быстрой", - отметил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как подключить телефон к этой функции

Чтобы подключить эту функцию, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту в Apple Wallet. После этого можно включить режим "Экспресс-проезд" следующим образом:

  • откройте приложение "Кошелек" на iPhone и выберите карту
  • нажмите кнопку "Больше", а затем - "Данные карты"
  • нажмите "Параметры экспресс-проезда"
  • выберите желаемую кредитную или дебетовую карту

В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: что добавили для киевлян

В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: что добавили для киевлян

Как добавить банковскую карточку в Apple Pay (скриншот: Styler)

Клиенты могут использовать свой iPhone для оплаты проезда в наземном общественном транспорте до пяти часов, даже если устройство разряжено.

Если iPhone или Apple Watch потеряется, владелец устройства может использовать приложение Find My, чтобы заблокировать устройство и отследить его местоположение.

Проезд в Киеве может оказаться бесплатным?

Дело в том, что нынешняя цена проезда абсолютно не покрывает все расходы, поэтому общественный транспорт убыточен. К тому же большое количество пассажиров со льготами, для которых стоимость проезда либо бесплатная, либо со скидкой.

"В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", - заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью LIGA.net.

Также он отметил, что если сделать весь общественный транспорт бесплатным, около тысячи маршруток должно сойти с дорог. В свою очередь эти пробелы нужно заполнить коммунальным транспортом.

Ранее мы рассказывали, что изменилось в проезде для детей в Киеве по состоянию на лето 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев оплата проїзду