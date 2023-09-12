У громад хочуть забрати гроші на допомогу військовим, це ускладнить їхнє забезпечення, - Ганущин та Гайдай

"Місцева рада чи військова адміністрація надає кошти на рахунок військової частини і остання сама проводить закупівлі необхідного обладнання і послуг. Переконані, що всі розуміють, що на сесію місцевої ради чи на розпорядження голови військової адміністрації під такі цілі можна "вийти" куди швидше, аніж побігати між Повітрофлотським і Грушевського (адреси Міноборони та Кабміну. – ред.)", - зазначають автори матеріалу.

Інший практикований зараз спосіб отримання військовими всього необхідного – самостійна закупівля товарів, обладнання та техніки місцевими радами на прохання конкретної частини та безоплатна передача їх військовим. Втім, наголошується, це працює всупереч офіційній позиції Мінфіну, який, зазначається, назвав такі закупівлі незаконними.

"Але на фронті не читають роз'яснень урядових фінансистів. Фронту, який точніше утримує його, потрібні "на вчора" ПНВТ до КрАЗів і самі КрАЗи на заміну спалених", – пояснюють Ганущин і Гайдай.

Військові втратять велику частку підтримки

Якщо військовий ПДФО у громад заберуть, переконують автори матеріалу, можливості тих допомагати військовим скоротяться одразу на чверть. Це призведе до значного погіршення забезпечення частин та підрозділів.

"Уряд запевняє, що весь ПДФО, вилучений з місцевих бюджетів, піде на макропотреби безпеки та оборони. Однак, коли ці високі цілі перетворяться на допомогу у вирішенні "гарячого" питання для військового підрозділу "Х", через громіздку систему річних заявок, не пристосовану до швидкозмінних військових реалій, – питання зовсім не риторичне", – наголошується в матеріалі.

У зв'язку з цим, закликають вони, слід зупинити реалізацію ідеї "підйому до державного бюджету всіх надходжень із військового ПДФО. Бо під час війни "не варто руйнувати те, що працює на перемогу і дає результат".

Як повідомлялось, тим часом в Україні розблокували виплати військовослужбовцям за новими правилами. Йдеться про збільшення виплат строковикам, курсантам та інструкторам. А додаткові 30-100 тис. грн отримуватимуть ті військові, які безпосередньо беруть участь у захисті України від російських окупантів.