У общин хотят забрать деньги на помощь военным, это усложнит их обеспечение, - Ганущин и Гайдай

Изъятие военного НДФЛ у общин в государственный бюджет приведет к значительному снижению возможностей этих общин финансировать потребности конкретных военных подразделений. Несмотря на заверения Кабмина, что все эти средства пойдут на глобальные потребности безопасности и обороны, быстрое и своевременное решение "горячих" военных вопросов станет практически нереальным.
Об этом заявили офицер 103-й бригады ТРО ВСУ Александр Ганущин и эксглава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"Местный совет или военная администрация предоставляет средства на счет воинской части и последняя сама производит закупки необходимого оборудования и услуг. Убеждены, что все понимают, что на сессию местного совета или на распоряжение главы военной администрации под такие цели можно "выйти" куда быстрее, чем побегать между Воздухофлотским и Грушевским (адреса Минобороны и Кабмина. – ред.)", - отмечают авторы материала.