У общин хотят забрать деньги на помощь военным, это усложнит их обеспечение, - Ганущин и Гайдай

"Местный совет или военная администрация предоставляет средства на счет воинской части и последняя сама производит закупки необходимого оборудования и услуг. Убеждены, что все понимают, что на сессию местного совета или на распоряжение главы военной администрации под такие цели можно "выйти" куда быстрее, чем побегать между Воздухофлотским и Грушевским (адреса Минобороны и Кабмина. – ред.)", - отмечают авторы материала.

Другой практикуемый сейчас способ получения военными всего необходимого – самостоятельная закупка товаров, оборудования и техники местными советами по просьбе конкретной части и безвозмездная передача их военным. Впрочем, отмечается, это работает вопреки официальной позиции Минфина, который, как отмечается, назвал такие закупки незаконными.

"Но на фронте не читают разъяснений правительственных финансистов. Фронту, который точнее удерживает его, нужны "на вчера" ТНВД в КрАЗы и сами КрАЗы взамен сожженных", - объясняют Ганущин и Гайдай.

Военные потеряют большую долю поддержки

Если военный НДФЛ у общин заберут, убеждают авторы материала, возможности тех помогать военным сократятся сразу на четверть. Это приведет к значительному ухудшению обеспечения частей и подразделений.

"Правительство уверяет, что все НДФЛ, изъятое из местных бюджетов, пойдет на макропотребности безопасности и обороны. Однако, когда эти высокие цели превратятся в помощь в решении "горячего" вопроса для военного подразделения "Х", из-за громоздкой системы годовых заявок, не приспособленную к быстросменным военным реалиям – вопрос вовсе не риторический», – отмечается в материале.

В этой связи, призывают они, следует остановить реализацию идеи "подъема в государственный бюджет всех поступлений из военного НДФЛ. Потому что во время войны "не стоит разрушать то, что работает на победу и дает результат".

Как сообщалось, между тем в Украине разблокировали выплаты военнослужащим по новым правилам . Речь идет об увеличении выплат срочникам, курсантам и инструкторам. А дополнительные 30-100 тыс. грн будут получать те военные, непосредственно участвующие в защите Украины от российских оккупантов.