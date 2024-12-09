Grok AI від Ілона Маска: що відомо про чат-бот і чим він відрізняється від ChatGPT

Що може Grok

Grok - це AI-чат-бот, розроблений xAI, здатний виконувати різноманітні завдання, включаючи написання електронних листів, налагодження коду та генерацію ідей. Він використовує складні нейронні мережі та дані свого навчання для створення текстів природною, схожою на людську мову.

На відміну від інших чат-ботів, Grok відомий своїм нестандартним підходом: він готовий відповідати на табуйовані чи потенційно небезпечні запити, наприклад, даючи поради у нетривіальній формі.

Основний акцент розробники зробили на створенні іронічного, грайливого чат-бота, що відбиває стиль спілкування Ілона Маска.

Grok дозволяє обробляти кілька запитів одночасно з можливістю перемикання між ними. Він також інтегрований з інструментами, такими як Visual Studio, а текстові відповіді можна зберігати в редакторі Markdown для подальшого використання.

Grok та ChatGPT: чим вони відрізняються

Grok має доступ до інформації в реальному часі, ChatGPT - ні

Grok має перевагу у доступі до інформації в реальному часі через платформу X (колишній Twitter), дозволяючи йому посилатися на актуальні події, такі як війна в Україні чи Суперкубок 2024 року.

На відміну від ChatGPT, чия безкоштовна та платна версії обмежені знаннями до січня 2022 року та квітня 2023 року відповідно, Grok здатний цитувати реальні пости на X для обґрунтування своїх висновків.

Однак Vice вказує на недоліки Grok, пов'язані з його схильністю поширювати неточні дані про поточні події. Це пов'язано з наявністю дезінформації та розпалюванням ненависті на платформі X, які посилилися після її придбання Ілоном Маском у 2022 році.

Grok менш політкоректний, ніж ChatGPT

Grok відрізняється меншою політкоректністю порівняно з ChatGPT. За словами Ілона Маска, він розроблений для чесних та прямих відповідей, які не оглядаються на рамки політичної коректності. Ця концепція відбиває переконання Маска у максимальній свободі слова.

На відміну від Grok, багато великих компаній, таких як OpenAI та Anthropic, прагнуть зробити своїх ШІ більш стриманими. Наприклад, GPT-4 у платній версії ChatGPT уникає “забороненого контенту” на 82 відсотки частіше, а чат-бот Claude від Anthropic навчений уникати токсичних та небезпечних відповідей.

Grok, навпаки, розроблений для більш відвертого спілкування, включаючи обговорення тем, які інші ШІ уникають. Це робить його корисним у питаннях, що стосуються сучасних настроїв у суспільстві завдяки прямому доступу до інформації в соціальних мережах.

Проте експерти, такі як Ленс Вітні, попереджають, що через свою відвертість він менш підходить для серйозних досліджень.

Grok показує кращі результати на тестах, ніж ChatGPT

Grok-1 продемонстрував кращі результати порівняно з GPT-3.5 на іспитах, таких як контрольні з математики для середньої та старшої школи, автодоповнення коду та розуміння мови. Він також перевершив GPT-3.5 на угорських національних іспитах з математики, незважаючи на те, що не був спеціально налаштований для цього тесту.

Однак Grok-1 все ще не досяг рівня GPT-4, який показав кращі результати на цих іспитах, що пояснюється великим обсягом навчальних даних та обчислювальних ресурсів, використаних для тренування.

ChatGPT може обробляти зображення, Grok - ні

GPT-4 є мультимодальним, тобто може обробляти як текстові, так і графічні вхідні дані. Наприклад, він може пропонувати рецепти з фотографії відкритого холодильника або робити прогнози на основі того, що відбувається на відповідній картинці.

На даний момент Grok може приймати лише текстові дані в якості вхідних даних. Але xAI заявляє, що в майбутньому він буде оснащений візуальними та звуковими можливостями.

Grok має версію з відкритим вихідним кодом, ChatGPT - ні

У березні 2024 року xAI випустила мережеву архітектуру та базові ваги моделі своєї великої мовної моделі Grok-1 під ліцензією Apache 2.0 з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє іншим розробникам використовувати та розвивати модель - у тому числі з комерційною метою.

Версія з відкритим вихідним кодом знаходиться на етапі розробки до навчання, що означає, що користувачам швидше за все доведеться самостійно налаштовувати модель, перш ніж запускати її в роботу.