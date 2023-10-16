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В одній з гробниць Єгипту знайшли глеки з вином, якому понад 5000 років

У Єгипті виявили вино, якому 5000 років (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Запечатані глечики з вином, виготовлені 5000 років тому, були виявлені у гробниці жінки, яка вважалася першою жінкою-фараоном Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання New York Post.

Що відомо про знахідку

Німецько-австрійська група під керівництвом археолога Крістіани Кохлер із Віденського університету проводила розкопки гробниці королеви Мерет-Нейт в Абідосі, коли натрапила на великі глеки з вином.

Деякі з них добре збереглися і навіть запечатані у своєму первісному стані.

"Вино, природно, вже не було рідким, і ми не можемо сказати, червоне воно чи біле", - повідомила Крістіана Кохлер.

"Ми виявили багато органічних залишків, виноградних кісточок і кристалів, можливо, зубного каменю, і все це наразі зазнає наукового аналізу. Ймовірно, це друге найстаріше пряме свідчення існування вина", - додала вона.

У Єгипті знайшли старовинні глеки з вином (Скріншот з swns.com)

Хоча її справжня особистість залишається загадкою, Мерет-Нейт була єдиною жінкою, яка мала власну монументальну гробницю на першому царському цвинтарі Єгипту в Абідосі.

Грунтуючись на написах на могилах, дослідники визначили, що вона відповідала за урядові установи, такі як казначейство, близько 3000 до н.е.

Мерет-Нейт була попередницею цариці Хатшепсут із 18-ї династії.

"Нові розкопки проливають світло на нову захоплюючу інформацію про цю унікальну жінку та її час", - сказала Кохлер.

Нагадаємо, що археологи виявили загадкові фігурки із золотої фольги.

Раніше ми розповідали, що у Середземному морі знайшли унікальні античні скарби затонулого міста.

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