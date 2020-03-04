Гривна рухнет из-за коронавируса: тревожный прогноз эксперта

Курс доллара в Украине из-за коронавируса в 2020 году может сильно вырасти, хотя на сегодня колебания на валютном рынке не сильно отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару. Все причины для этого есть, говорит эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, коронавирус уже негативно повлиял на мировую экономику, и МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики из-за распространенной инфекции.

"Ряд ведущих мировых компаний уже заявили о сокращении доходов в 2020 году. На прошлой неделе на мировых биржах происходила паническая распродажа акций, которая привела к потерям инвесторами сотен миллиардов долларов. Такая ситуация на мировых рынках повлияет и на Украину. Сокращение спроса на товары украинских экспортеров приведет к уменьшению валютной выручки и роста дефицита внешнеторгового баланса. Это негативно повлияет на курс гривны", - рассказал Хмелевский в комментарии Styler.

Кроме того, считает эксперт, иностранные инвесторы, а это в основном спекулятивный капитал, получив убытки на мировых рынках, могут начать распродажу украинских активов и вывод средств за границу.

"В последние дни наблюдается снижение курса гривны. Это и есть первый результат воздействия коронавируса. Если ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, то мы увидим более существенную девальвацию гривны", - резюмировал экономист.

Отметим, что 4 марта Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 12 копеек.