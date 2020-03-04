ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ сравнили размер колебаний на валютном рынке

Новости » Экономика     04.03.2020 - 11:41
В НБУ сравнили размер колебаний на валютном рынке
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Колебания обычно происходят вокруг какого-то показателя

Колебания на валютном рынке в начале 2020 года не отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Сологуб, если посмотреть на динамику курса в этом году, можно увидить, что амплитуда колебания на межбанковском рынке уже составила от 23,6 до 25,1 грн за доллар, а на наличном еще больше.

"Такая амплитуда колебания, вроде, широкая, но, если посмотреть на показатели колебаний - или, что экономисты называют, волатильность обменного курса, - то они не очень отличаются от того, что демонстрирует евро к доллару или польский злотый к доллару. Да, есть колебания курса, но они обычно происходят вокруг какого-то показателя", - добавил он.

Заместитель главы НБУ напомнил, что в 2019 году было много разговоров о том, что якобы никогда такого не было, чтобы национальная валюта так резко укреплялась.

"Было. И не разово. Польша, Чехия, Румыния, Колумбия, Грузия. Можно привести много примеров", - добавил он.

Отметим, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что на колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.

Курс доллара закрепился на психологической отметке НБУ на 4 марта повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараНациональный банк Украинывалютный рынок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь