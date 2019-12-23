Гривна бьет все рекорды: заробитчане возвращаются в Украину

Курс доллара в Украине опустился до нового минимума. Это значит, что гривна продолжает укрепляться.

Более того, если верить мировым аналитикам, именно гривна является той валютой, что укрепились к доллару больше всего в этом году, наряду с египетским фунтом, тайским батом и израильским шекелем.

Эксперты считают, что падение курса доллара (а соответственно - укрепление гривны) будет содействовать снижению трудовой миграции в нашей, так как из-за роста платежеспособности внутри Украины люди потихоньку теряют стимулы для выезда на заработки.

"Укрепление гривны в этом году должно убедить многих украинцев в том, что за пределами страны трава не зеленее, и солнце светит не ярче", - говорят аналитики.

Более того, как пишет Bloomerg, некоторые украинцы уже даже возвращаются на родину. Одним из таких является 31-летний Богдан, который бросил работу на стройке в Польше и вернулся в Украину, где устроился на аналогичную работу.

"Из-за повышения курса гривны моя зарплата в Украине растет", - сказал Богдан.

И таких людей, как Богдан, которые с каждым днем стают все менее заинтересованными в поиске работы за рубежом, а отдают предпочтение трудоустройству в Украине, все больше и больше.