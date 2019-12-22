ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт рассказал, когда курс доллара резко вырастет

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 09:02
Эксперт рассказал, когда курс доллара резко вырастет
Курс доллара в Украине может вырасти (Фото: РБК-Украина)

Экономист рассказал украинцам, каким будет курс доллара в 2020 году

Курс доллара в Украине стабилен и в ближайшее время - до конца 2019 - существенных колебаний на валютном рынке не ожидается. Более того, по словам экономического эксперта Виктора Гальчинского, в ближайшие дни можно ожидать еще более ощутимое укрепление гривны. Это связано с традиционной предпраздничной потребительской активностью украинцев.

Каким будет курс доллара в 2020 году

По словам эксперта, в следующем году украинцам нужно ориентироваться на курс на уровне 27 грн за доллар. Собственно, такой курс как раз заложен в государственном бюджете. При этом будут вполне допустимы колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал Гальчинский в комментарии изданию 032.ua.

Курс доллара может резко подскочить

Эксперт рассказал, когда курс доллара резко вырастет

Курс доллара в Украине может вырасти (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Специалист говорит, что есть факторы, которые существенно могут повлиять на курс доллара в 2020 году в негативном смысле. Гальчинский подчеркивает, что гривна будет стабильной только в том случае, если вдруг не произойдет определенных рисковых событий - как в военно-чрезвычайном, так и в экономическом плане.

Эксперт также добавил, что укрепление национальной украинской валюты относительно доллара и евро произошло отнюдь не благодаря успеху отечественной экономики (ведь остается инфляция и растут цены), а благодаря популярности украинских облигаций среди мировых инвесторов, которые покупают их благодаря высокой доходности.

Совет НБУ назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару В какой валюте хранить деньги в 2020 году: эксперты удивили ответом
Новости Украины курсы валютКурс доллара
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь