Эксперт рассказал, когда курс доллара резко вырастет

Курс доллара в Украине может вырасти (Фото: РБК-Украина)

Экономист рассказал украинцам, каким будет курс доллара в 2020 году

Курс доллара в Украине стабилен и в ближайшее время - до конца 2019 - существенных колебаний на валютном рынке не ожидается. Более того, по словам экономического эксперта Виктора Гальчинского, в ближайшие дни можно ожидать еще более ощутимое укрепление гривны. Это связано с традиционной предпраздничной потребительской активностью украинцев.

Каким будет курс доллара в 2020 году

По словам эксперта, в следующем году украинцам нужно ориентироваться на курс на уровне 27 грн за доллар. Собственно, такой курс как раз заложен в государственном бюджете. При этом будут вполне допустимы колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал Гальчинский в комментарии изданию 032.ua.

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Курс доллара в Украине может вырасти (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Специалист говорит, что есть факторы, которые существенно могут повлиять на курс доллара в 2020 году в негативном смысле. Гальчинский подчеркивает, что гривна будет стабильной только в том случае, если вдруг не произойдет определенных рисковых событий - как в военно-чрезвычайном, так и в экономическом плане.

Эксперт также добавил, что укрепление национальной украинской валюты относительно доллара и евро произошло отнюдь не благодаря успеху отечественной экономики (ведь остается инфляция и растут цены), а благодаря популярности украинских облигаций среди мировых инвесторов, которые покупают их благодаря высокой доходности.