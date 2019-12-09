Грипп в этом году будет свирепствовать: медики предупредили об опасности

Грипп этой зимой будет люто свирепствовать. Эпидемия вероятна зимой и весной 2020 года. Сезонное заболевание может оказаться тяжелее по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет. Об этом бьют тревогу американские эксперты по охране здоровья.

Как пишет MedicalXpress, широкое распространение вирусов определенных штаммов началось намного раньше, чем в последние годы.

По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, вызывающих инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Эта разновидность инфекции не представляет серьезной опасности для людей пожилого возраста, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.

В США уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея.

Кстати, в Украине грипп уже начал свою атаку и за последнюю неделю в Киеве зарегистрировали уже 11 тысяч заболевших. А вот вакцинировались с начала сезона всего 90 тысяч украинцев.

По данным Всемирной организации здоровья, в Украине ожидается в этом сезоне три основных штамма гриппа и один дополнительный. По предварительному прогнозу МОЗ, этой зимой есть риск заболеть у 6,7 миллионов украинцев.