Грипп в этом году будет агрессивнее: инфекционист предупредила об опасности

В прошлом эпидсезоне гриппа почти не было, а вот в этом году возможна более сильная вспышка этого заболевания. Ситуация не будет катастрофическая, но некоторая опасность все же есть.

Об этом рассказала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"Прошлый сезон гриппа был легким. Собственно, его и не было вовсе - за все время наблюдения самая низкая заболеваемость. Причин несколько: разобщительные мероприятия, коллапс систем здравоохранения (низкая обращаемость за мед. помощью), антагонистические взаимодействия возбудителей и т.д. В этом году, думаю, ситуация не будет столь радужной, но и катастрофической она тоже не будет. Несмотря на то, что уже есть случаи гриппа, ситуация в Украине и ЕС относительна спокойная", - рассказала специалист.

Она отметила, что сейчас доминирует вирус гриппа типа А (H3N2) и именно такие вирусы гриппа, а также H1N1 вызывают заболевание, которое быстро развивается в тяжелое состояние. В 2018 году в США от этого типа гриппа погибло около 80 тысяч человек.

Голубовская напомнила, что в период циркуляции гриппа медики должны ставить диагноз на основании клинической симптоматики. Своевременная постановка диагноза очень важна, так как опасные штаммы гриппа приводят к ухудшению самочувствия и необратимым последствиям уже через 3-5 дней после дебюта клинических симптомов.

"Эмпирическое противовирусное лечение гриппа в периоды совместной циркуляции возбудителя и SARS-CoV-2 рекомендуется в следующих случаях: госпитализированные пациенты с респираторными заболеваниями и амбулаторные пациенты с риском тяжелого течения гриппа. Противовирусное лечение гриппа также одинаково для всех пациентов с микст-инфекцией SARS-CoV-2. Надо помнить, что грипп - это не COVID-19, необратимые изменения в легких могут наступить в сроки от 3 до 5 дней от дебюта клинических симптомов. Поэтому и эффективность специфического лечения максимальна в первые 48 часов, потом – снижается", - подчеркнула инфекционист.

Она также указала на то, что вакцинация от гриппа показана всех людям в возрасте от 6 месяцев и старше, в приоритете – группы риска.

Если человек заболел коронавирусом, то прививку от гриппа нужно отложить до полного выздоровления.

Если течение болезни легкое, то вакцинироваться после окончания срока изоляции. Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно – в разные места, а можно развести по времени на несколько недель.