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Грип цього року буде агресивнішим: інфекціоніст попередила про небезпеку

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Четвер 04 листопада 2021 11:52
Грип цього року буде агресивнішим: інфекціоніст попередила про небезпеку Грип в Україні в 2021 році буде більш агресивний (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У минулому епідсезоні грипу майже не було, а ось в цьому році можливий більш сильний спалах цього захворювання. Ситуація не буде катастрофічна, але деяка небезпека все ж є.

Про це розповіла провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

"Минулий сезон грипу був легким. Власне, його і не було зовсім - за весь час спостереження найнижча захворюваність. Причин кілька: роз'єднувальні заходи, колапс систем охорони здоров'я (низька звертаність за мед. допомогою), антагоністичні взаємодії збудників і т.д. в цьому році, думаю, ситуація не буде настільки райдужною, але і катастрофічною вона теж не буде. Попри на те, що вже є випадки грипу, ситуація в Україні та ЄС відносна спокійна", - розповіла фахівець.

Вона зазначила, що зараз домінує вірус грипу типу А (H3N2) і саме такі віруси грипу, а також H1N1 викликають захворювання, яке швидко розвивається у важкий стан. У 2018 році в США від цього типу грипу загинуло близько 80 тисяч осіб.

Голубовська нагадала, що в період циркуляції грипу медики повинні ставити діагноз на підставі клінічної симптоматики. Своєчасна постановка діагнозу дуже важлива, оскільки небезпечні штами грипу призводять до погіршення самопочуття і незворотних наслідків вже через 3-5 днів після дебюту клінічних симптомів.

"Емпіричне противірусне лікування грипу в періоди спільної циркуляції збудника і SARS-CoV-2 рекомендується в наступних випадках: госпіталізовані пацієнти з респіраторними захворюваннями та амбулаторні пацієнти з ризиком тяжкого перебігу грипу. Противірусне лікування грипу також однаково для всіх пацієнтів з мікст-інфекцією SARS-CoV-2. Треба пам'ятати, що грип - це не COVID-19, незворотні зміни в легенях можуть наступити в терміни від 3 до 5 днів від дебюту клінічних симптомів. Тому й ефективність специфічного лікування максимальна в перші 48 годин, потім – знижується", - підкреслила інфекціоніст.

Вона також вказала на те, що вакцинація від грипу показана всім людям у віці від 6 місяців і старше, в пріоритеті – групи ризику.

Якщо людина захворіла на коронавірус, то щеплення від грипу потрібно відкласти до повного одужання.

Якщо перебіг хвороби легке, то вакцинуватися після закінчення терміну ізоляції. Вакцинуватися від грипу і COVID-19 можна одночасно – в різні місця, а можна розвести за часом на кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу.

А також розповідали про те, що Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ.

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Ольга Голубовская Грип
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