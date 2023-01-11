Грип та маленькі діти: лікар розповіла, який вік у зоні ризику

Хто з дітей у зоні ризику захворіти на грип?

Власенко повідомила, що одна з найуразливіших категорій – це діти 1-2 років ⠀ Річ у тому, що імунна система дитини все ще розвивається. Це може підвищити ризик зараження такими вірусами, як грип або ускладнити реакцію на інфекції. ⠀

Можливо, ваше маля ще не контактувало з вірусами грипу. Оскільки останні два сезони грипу були легкі, деякі маленькі діти можуть не мати імунітету до грипу.

Найбільший ризик захворіти – у дітей віком до 2 років. Немовлята молодше 6 місяців мають найвищий рівень госпіталізації та смертності від грипу.

Такі діти ще малі й не можуть бути вакциновані. До речі, здорові діти віком від 2 до 5 років частіше потрапляють до лікарень через грип, ніж здорові діти старшого віку.

Що робити, якщо малюк молодший за 6 місяців і не може отримати щеплення від грипу за віком?

Щеплення від грипу під час вагітності або годування груддю допоможе вашій дитині зміцнити імунну систему. Антитіла проти грипу передаються вашій дитині в утробі матері або через грудне молоко.

Вакцинація всіх членів сім'ї, які контактують з малюком та створення захисного "кокона" навколо нього.

Що потрібно знати тим, кому вакцинуватися за віком

Дві дози необхідні, якщо ваша дитина віком від 6 місяців до 8 років.

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• якщо малюку вперше роблять щеплення проти грипу або

• він отримав лише одну дозу вакцини проти грипу до 1 липня 2022 року.

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Дози вводяться з інтервалом 4 тижні.

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Після першої дози імунна система готується реагувати на грип. Маленькі діти ще можуть не мати високого рівня імунного захисту. Після другої дози вони мають вищий рівень антитіл. Після цього потрібно лише 1 доза вакцини щорічно.

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Через 2 тижні після того, як діти отримають усі рекомендовані дози вакцини проти грипу, їхня імунна система буде повністю готова до реакції на вірус.

Пам'ятайте, що щеплення від грипу можна робити будь-якої миті у сезон грипу, а не лише на початку.