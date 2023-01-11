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Грипп и маленькие дети: врач рассказала, какой возраст в зоне риска

Малонькие дети рискуют заболеть гриппом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Грипп сейчас лютует в Украине. Инфекция поражает целые семьи.

Педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram рассказала, кто из детей попадает в группу риска болезни.

Кто из детей в зоне риска заболеть гриппом?

Власенко сообщила, что одна из самых уязвимых категорий - это дети 1-2 лет ⠀ Дело в том, что иммунная система ребенка все еще развивается. Это может повысить риск заражения такими вирусами, как грипп, или осложнить реакцию на инфекции. ⠀

Возможно, ваш малыш еще не контактировал с вирусами гриппа. Поскольку последние два сезона гриппа были легкими, некоторые маленькие дети могут не иметь иммунитета к гриппу.

Наибольший риск заболеть – у детей до 2 лет. Младенцы младше 6 месяцев имеют самый высокий уровень госпитализации и смертности от гриппа.

Такие дети еще маленькие и не могут быть вакцинированы. Кстати, здоровые дети от 2 до 5 лет чаще попадают в больницы из-за гриппа, чем здоровые дети старшего возраста.

Что делать, если малыш младше 6 месяцев и не может получить прививку от гриппа по возрасту?

  • Прививка от гриппа во время беременности или кормления грудью поможет вашему ребенку укрепить иммунную систему. Антитела против гриппа передаются вашему ребенку в утробе матери или через грудное молоко.
  • Вакцинация всех членов семьи, контактирующих с малышом и создания защитного "кокона" вокруг него.

Что нужно знать тем, кому вакцинироваться по возрасту можно

Две дозы необходимы, если ваш ребенок в возрасте от 6 месяцев до 8 лет.

• если малышу впервые делают прививки против гриппа или
• он получил только одну дозу вакцины против гриппа до 1 июля 2022 года.

Дозы вводятся с интервалом в 4 недели.

После первой дозы иммунная система готовится реагировать на грипп. Маленькие дети могут еще не иметь высокого уровня иммунной защиты. После второй дозы они имеют более высокий уровень антител. После этого требуется только 1 доза вакцины ежегодно.

Через 2 недели после того, как дети получат все рекомендованные дозы вакцины против гриппа, их иммунная система будет полностью готова к реакции на вирус.

Помните, что прививку от гриппа можно делать в любой момент сезона гриппа, а не только вначале.

Напомним, что ранее врач объяснил, какие еще болезни вызывают потерю обоняния и вкуса.

Читайте также об особенностях нынешнего гриппа и осложнениях от него.

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