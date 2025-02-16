Грип чи застуда? Фармацевт розповіла, як легко розрізнити ці два стани

Звичайна застуда та грип мають багато спільних симптомів. Однак, грип іноді може перерости у щось набагато серйозніше, тому варто знати, як розрізнити ці два стани.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Яка різниця між грипом і застудою

Фармацевт Дебора Грейсон розповіла, що спочатку симптоми застуди часто розвиваються поступово протягом кількох днів і є досить легкими, тоді як початок грипу зазвичай може з’явитися лише через кілька годин.

Під час застуди повсякденна діяльність все ще повинна бути під силу. Тоді як перші кілька днів захворювання грипом змусять вас почуватися настільки погано, що звичайна діяльність буде неможливою.

Інша ключова відмінність полягає в тому, що застуда має назальні симптоми, такі як нежить або закладеність носа та чхання, і першим симптомом буде біль у горлі, тоді як усі ці ознаки менш імовірні при грипі.

Натомість сильний, сухий і постійний кашель, а також біль у тілі та озноб часто зустрічаються при грипі.

У той час як легке підвищення температури є нормальним для застуди, грип може спричинити підвищення температури до 38 градусів і більше.

Ще одним показником є ​​втома. При застуді буде відчуватись легка втома, а при грипі сильна і може тривати тижнями навіть після зникнення всіх симптомів.

"Симптоми грипу іноді включають проблеми зі шлунком, включаючи нудоту, блювоту або діарею. Ці симптоми рідко спостерігаються при застуді", - додала експерт.

Як лікувати стани

Найкращий спосіб лікування - це відпочивати та пити багато рідини. Протинабрякові або знеболюючі засоби можуть полегшити симптоми на кілька годин, вони не вплинуть на перебіг хвороби.

Якщо виникли серйозні симптоми, включаючи біль і утруднене дихання, необхідно звернутися до свого лікаря.

Важливо, наскільки важко буде протікати грип залежить від таких факторів: