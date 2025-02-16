Грипп или простуда? Фармацевт рассказала, как легко различить эти два состояния

Обычная простуда и грипп имеют много общих симптомов. Однако грипп иногда может перерасти в нечто гораздо более серьезное, поэтому стоит знать, как различить эти два состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Какая разница между гриппом и простудой

Фармацевт Дебора Грейсон рассказала, что первоначально симптомы простуды часто развиваются постепенно в течение нескольких дней и довольно легкие, тогда как начало гриппа обычно может появиться только через несколько часов.

Во время простуды повседневная деятельность все еще должна быть под силу. В то время как первые несколько дней заболевания гриппом заставят вас чувствовать себя настолько плохо, что обычная деятельность будет невозможна.

Другое ключевое различие заключается в том, что простуда имеет назальные симптомы, такие как насморк или заложенность носа и чихание, и первым симптомом будет боль в горле, тогда как все эти признаки менее вероятны при гриппе.

Зато сильный, сухой и постоянный кашель, а также боль в теле и озноб часто встречаются при гриппе.

В то время как легкое повышение температуры является нормальным для простуды, грипп может вызвать повышение температуры до 38 градусов и более.

Еще одним показателем является усталость. При простуде будет ощущаться легкая усталость, а при гриппе сильная и может длиться неделями даже после исчезновения всех симптомов.

"Симптомы гриппа иногда включают проблемы с желудком, включая тошноту, рвоту или диарею. Эти симптомы редко наблюдаются при простуде", - добавила эксперт.

Как лечить состояния

Лучший способ лечения - это отдыхать и пить много жидкости. Противоотечные или обезболивающие средства могут облегчить симптомы на несколько часов, они не повлияют на течение болезни.

Если возникли серьезные симптомы, включая боль и затрудненное дыхание, необходимо обратиться к своему врачу.

Важно, насколько тяжело будет протекать грипп зависит от таких факторов: