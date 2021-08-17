Нардеп задекларировала кроссовер Infiniti как сельхозтехнику (фото)

Народный депутат от" Слуги народа " Оксана Гринчук задекларировала приобретение автомобиля Infiniti QX50 за 212 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте НАЗК.

Интересно, что премиальный кроссовер был внесен в декларацию как "сельхозтехника".

Соответствующий документ об изменениях в декларации был подан 2 августа 2021 года.



Согласно приведенным данным, автомобиль был приобретен 25 июля у Колчановой Ирины Александровны.



Скриншот декларации Оксаны Гринчук (public.nazk.gov.ua)

Кроме того, стоимость нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодня превышает миллион гривен. Также такой автомобили с пробегом на б/у рынке стоят примерно вдвое дешевле.

Гринчук выпила автомобиль Infiniti QX50 (фото: infiniti.ua)

Как известно, Гринчук была избрана в Раду по списку "Слуги народа" под номером 67. Кроме того, до выборов 2019 года работала менеджером и в секторе маркетингу "Киевстар".