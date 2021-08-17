Нардеп задекларувала кросовер Infiniti як сільгосптехніку (фото)

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Цікаво, що преміальний кросовер був внесений в декларацію як "сільгосптехніка".

Відповідний документ про зміни в декларації було подано 2 серпня 2021 року.



Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни.



Скріншот декларації Оксани Гринчук (public.nazk.gov.ua)

Окрім того, вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень. Також такий автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше.

Гринчук випила автомобіль Infiniti QX50 (фото: infiniti.ua)

Як відомо, Гринчук була обрана в Раду за списком "Слуги народу" під номером 67. Крім того, до виборів 2019 року працювала менеджером та в секторі маркетингу "Київстар".