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Нардеп задекларувала кросовер Infiniti як сільгосптехніку (фото)

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 20:45
Нардеп задекларувала кросовер Infiniti як сільгосптехніку (фото) Гринчук задекларувала Infinity як сільгосптехніку (фото: facebook.com/oksana.grynchuk)
Автор: Тетяна Самарук

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Цікаво, що преміальний кросовер був внесений в декларацію як "сільгосптехніка".

Відповідний документ про зміни в декларації було подано 2 серпня 2021 року.

Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни.

Нардеп задекларувала кросовер Infiniti як сільгосптехніку (фото)Скріншот декларації Оксани Гринчук (public.nazk.gov.ua)

Окрім того, вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень. Також такий автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше.

Нардеп задекларувала кросовер Infiniti як сільгосптехніку (фото)

Гринчук випила автомобіль Infiniti QX50 (фото: infiniti.ua)

Як відомо, Гринчук була обрана в Раду за списком "Слуги народу" під номером 67. Крім того, до виборів 2019 року працювала менеджером та в секторі маркетингу "Київстар".

Раніше ми повідомляли, експерти розповіли, до кого йдуть виборці "Слуги народу". Зокрема, оцінки українців після приходу нового президента два роки тому забрали на задній план всі інші політсили.

Також "Слуга народу" провела молодіжний табір у Скадовську. На ньому зібралося близько 300 представників руху з усіх областей України, народні депутати та представники Кабінету міністрів.

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Слуга народа Оксана Гринчук
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