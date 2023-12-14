Григорій Козловський та академія "Рух" подарували дітям захисників та загиблих героїв новорічне свято

"В Україні тисячі сімей втратили свої домівки внаслідок російської агресії. А деякі діти втратили найдорожче - батьків. В їхніх очах бачиш біль нашого народу, але і водночас світле майбутнє. Тому зараз особливо хочеться подарувати їм трохи тепла, позитивних емоцій та новорічної казки. Саме тому вирішили запросити малечу відвідати академію "Руху", занурити їх у святкову атмосферу подарувавши їм смачні подарунки та різдвяну виставу, а головне чудові емоції", - розповів меценат та засновник академії Григорій Козловський.

Менеджер з маркетингу ФК "Рух" Юлія Климентович розповіла, що на базу "жовто-чорних" приїхали діти з фондів "Діти Героїв" та "Я - Маріуполь".

Малеча відвідала місцеві атракціони та локації. Діти побували на екскурсії у казковому містечку зимових розваг Winterville та Парку Велетнів, відвідали Emily Zoo та погрались в інтерактивні ігри з талісманом "Руху" - Рухменом.

Загалом 832 дитини, з інших фондів та організацій, змогли подивитись виставу "Відпустка за чарівними обставинами" присвячену святу Святого Миколая.

Після екскурсії діти відвідали футбольну академію "жовто-чорних", вони побачили як живуть юні вихованці "Руху", поспілкувались з тренерами та гравцями, а також спробували місцеву кухню та дізнались, як харчуються футболісти.

Після футбольної академії дітки відвідали святкову виставу - мюзикл "Відпустка за чарівними обставинами". Більш ніж 830 дітей поринули в атмосферу свята в комплексі Emily Resort та в академії "Руху".

Директор Народного дому міста Винники Наталія Вінярська подякувала Григорію Козловському за такий святковий дарунок малечі.

Маркетинговий директор готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort Денис Ринський зазначив, що робити свято для дітей на День Святого Миколая вже традиція для Emily Resort.