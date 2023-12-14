Григорий Козловский и академия "Рух" подарили детям защитников и погибших героев новогодний праздник

"В Украине тысячи семей потеряли свои дома в результате российской агрессии. А некоторые дети потеряли дороже всего - родителей. В их глазах видишь боль нашего народа, но и в то же время светлое будущее. Поэтому сейчас особенно хочется подарить им немного тепла, положительных эмоций и новогодней сказки. Именно поэтому решили пригласить малышей посетить академию "Руха", погрузить их в праздничную атмосферу, подарив им вкусные подарки и рождественское представление, а главное замечательные эмоции", - рассказал меценат и основатель академии Григорий Козловский.

Менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович рассказала, что на базу "желто-черных" приехали дети из фондов "Дети Героев" и "Я – Мариуполь".

Малыш посетил местные аттракционы и локации. Дети побывали на экскурсии в сказочном городке зимних развлечений Winterville и Парка Великан, посетили Emily Zoo и поиграли в интерактивные игры с талисманом "Руха" - Рухменом.

Всего 832 ребенка, из других фондов и организаций, смогли посмотреть спектакль "Отпуск по волшебным обстоятельствам", посвященный празднику Святого Николая.

После экскурсии дети посетили футбольную академию "желто-черных", они увидели, как живут юные воспитанники "Руха", пообщались с тренерами и игроками, а также попробовали местную кухню и узнали, как питаются футболисты.

После футбольной академии дети посетили праздничное представление - мюзикл "Отпуск по волшебным обстоятельствам". Более 830 детей погрузились в атмосферу праздника в комплексе Emily Resort и в академии "Движения".

Директор Народного дома города Винники Наталья Винярская поблагодарила Григория Козловского за такой праздничный подарок малышам.

Маркетинговый директор гостинично-развлекательного комплекса Emily Resort Денис Рынский отметил, что делать праздник для детей на День Святого Николая уже традиция для Emily Resort.