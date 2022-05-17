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Тошнота и рвота: как оказать первую помощь, если рядом нет медиков

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 17:25
Тошнота и рвота: как оказать первую помощь, если рядом нет медиков Фото: Как оказать первую помощь при рвоте (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Тошнота и рвота у человек может быть по разным причинам. Чаще всего - это симптомы пищевого отравления. Но также такая реакция организма может быть на разные заболевания и сигналом об опасных процессах в организме.

Как правильно оказать первую помощь при рвоте и тошноте, если рядом нет медиков, рассказали в Минздраве.

Почему возникает рвота

Как объясняют специалисты, рвота - это внезапный выброс содержимого желудка через рот в результате сильных спазмов мышц живота и грудной клетки.

Причин возникновения у человека рвоты много: от заболеваний желчевыводящих путей до психических заболеваний.

Рвота может быть при сильной головной боли, при инфаркте и инсульте, при пищевых отравления, как реакция на высокую температуру, симптомом гриппа или вирусной инфекции. Также рвота и тошнота могут быть проявлением сильного стресса.

Важно понимать, что этот процесс - реакция организма на что-то. Выяснить причину можно только после осмотра пациента врачом.

Как оказать помощь при рвоте, если рядом нет врача

Если пострадавший находится в сознании:

  • Помогите ему принять сидячее положение, с наклоном вперед
  • Поставьте к его ногам емкость для рвоты
  • Придерживайте голову, положив ладонь человеку на лоб
  • После рвоты дайте пострадавшему воды для полоскания ротовой полости и умывания

Если пострадавший находится без сознания:

Если пострадавший находится без сознания или не контролирует свои движения, то переверните его в стабильное боковое положение.

Присматривайте за ним до приезда медиков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правильно действовать в случае ядерной атаки.

А также мы писали о том, как оказать помощь при укусе змей и что делать категорически нельзя.

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