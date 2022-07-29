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Грибне полювання почалося, а разом з ним і отруєння: як уникнути таких неприємностей

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П'ятниця 29 липня 2022 08:35
Грибне полювання почалося, а разом з ним і отруєння: як уникнути таких неприємностей Фото: ці поради допоможуть уникнути отруєння грибами (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні розпочався грибний сезон і, хоча бродити по лісах заборонено в багатьох областях, українці вже активно збирають гриби. І також активно реєструються випадки отруєння.

Як правильно збирати гриби, їх вживати та не отруїтися - читайте в матеріалі нижче.

У Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ повідомили, що зареєстровано п'ять випадків отруєння грибами. Зараз двоє людей перебуває в лікарні - з підозрою на отруєння грибами.

Як правильно збирати гриби

  • Не збирайте гриби вздовж доріг, шосе і заводів - вони вбирають токсини та хімічні речовини.
  • Збирайте в лісі тільки ті гриби, які ви добре знаєте.
  • Якщо поруч з їстівним грибом росте отруйний - не беріть його, спори грибів можуть змішуватися.
  • Не залишайте дітей в лісі без нагляду і не доручайте їм кошик з грибами. Один мухомор на дні кошика отруїть всі інші.
  • Гриби зрізайте ножем і уважно його оглядайте - структуру, колір і запах.
  • Чи не складайте гриби в пакет, тільки в кошик.
  • Чи не пробуйте сирі гриби на смак і стежте, щоб цього не робили діти.
  • Після збору грибів переберіть їх відразу. Відсортуйте за видами, все гриби уважно огляньте. Всі сумнівні та пошкоджені - викидайте.
  • Промийте гриби та проведіть термічну обробку в день збору. Різні види грибів потрібно готувати окремо.
  • Всі гриби потрібно ретельно і не менше 30 хвилин проварити, а після цього їм можна обсмажувати, тушкувати або закручувати в банки.
  • Не купуйте гриби у продавців на стихійних ринках, не беріть у них консервацію з грибами.
  • У магазині уважно прочитайте етикетки до товарів з грибами.
  • Не давайте гриби дітям, вагітним і літнім людям.

Найчастіші причини отруєння грибами

Непереносимість грибів. У грибах є хітин - грибна клітковина, яку не кожен шлунок може переварити. До 12 років у дітей і у людей похилого віку ферменту для перетравлення хітину дуже мало.

Неправильна обробка грибів або неправильна технологія приготування.

Змішування їстівних грибів і отруйних в одному кошику. Часто в кошик потрапляє бліда поганка і це призводить до дуже сильних отруєнь. Досить навіть шматочка цього гриба в кошику або каструлі, щоб викликати важкі наслідки.

Вживання отруйних грибів або грибів, які ввібрали занадто багато токсинів.

Симптоми отруєння грибами та перша допомога

Перші симптоми отруєння грибами: блювота, біль в животі, розлад травлення. Може бути підвищення температури тіла.

Якщо блювоти немає, то можна самостійно промити шлунок, прийняти ентеросорбент і випити сольовий розчин. І викликати лікаря.

Якщо стан гірше, то потрібно викликати екстрену медичну допомогу або їхати в лікарню самостійно.

Лікарі просять зберегти залишки грибів, щоб легше було встановити діагноз і вибрати відповідні ліки.

Не займайтеся самолікуванням, при перших ознаках отруєння - зверніться за медичною допомогою. Гриби дуже токсичні й можуть отруєння може призвести до смерті.

До речі, раніше ми писали про те, як надати першу допомогу при набряку Квінке - найсильнішої алергічної реакції.

А ще розповідали про те, як правильно надати допомогу при нудоті та блювоті, якщо поруч нема лікаря.

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