Греция или Затока? Где мечтают отдыхать украинцы этим летом (список курортов)

Самые популярные направления – внутри Украины

Ограничения на перемещения за пределами Украины сильно повлияли на выбор людей мест для отдыха. Самыми популярными направлениями внутри страны стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Первая десятка поиска украинцев за три месяца:

1. Бердянск

2. Железный порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилловка

6. Одесса

7. Арабатская стрелка

8. Седово

9. Скадовск

10. Счастливцево

Другие страны начали открывать границы для украинцев

Популярные курорты в других странах в 2021 году также становятся более доступными для граждан Украины. И соответственно – растет запрос об отдыхе за границей. Уже не первый год подряд лидером таких запросов становится Турция.

Первая десятка стран в поиске за три месяца:

1. Турция

2. Кипр

3. Албания

4. Болгария

5. Черногория

6. Хорватия

7. Греция

8. Египет

9. Грузия

10. ОАЭ