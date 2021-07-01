Греція чи Затока? Де мріють відпочивати українці цього літа (список курортів)

Найпопулярніші напрямки - всередині України

Обмеження на переміщення за межами України сильно вплинули на вибір людей місць для відпочинку. Найпопулярнішими напрямками всередині країни стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.

Перша десятка українців за три місяці:

1. Бердянськ

2. Залізний порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилівка

6. Одеса

7. Арабатська стрілка

8. Сєдове

9. Скадовськ

10. Щасливцеве

Інші країни почали відкривати кордони для українців

Популярні курорти в інших країнах у 2021 році також стають більш доступними для громадян України. І відповідно - зростає запит про відпочинок за кордоном. Вже не перший рік поспіль лідером таких запитів стає Туреччина.

Перша десятка країн у пошуку за три місяці:

1. Туреччина

2. Кіпр

3. Албанія

4. Болгарія

5. Чорногорія

6. Хорватія

7. Греція

8. Єгипет

9. Грузія

10. ОАЕ