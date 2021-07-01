Греция или Затока? Где мечтают отдыхать украинцы этим летом (список курортов)
Карантины, пандемия и закрытые границы сильно повлияли на выбор украинцев мест для отпуска в 2021 году. Туристическая отрасль начала понемногу оживать и в первую очередь это связано с массовой вакцинацией от коронавируса по всему миру. Люди хотят путешествовать и чувствовать себя более уверенно, как внутри родной страны, так и за границей.
Куда хотят поехать жители Украины в 2021 году, проанализировали специалисты. Результаты опубликованы в блоге Google Украина.
Самые популярные направления – внутри Украины
Ограничения на перемещения за пределами Украины сильно повлияли на выбор людей мест для отдыха. Самыми популярными направлениями внутри страны стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.
Первая десятка поиска украинцев за три месяца:
1. Бердянск
2. Железный порт
3. Коблево
4. Затока
5. Кирилловка
6. Одесса
7. Арабатская стрелка
8. Седово
9. Скадовск
10. Счастливцево
Другие страны начали открывать границы для украинцев
Популярные курорты в других странах в 2021 году также становятся более доступными для граждан Украины. И соответственно – растет запрос об отдыхе за границей. Уже не первый год подряд лидером таких запросов становится Турция.
Первая десятка стран в поиске за три месяца:
1. Турция
2. Кипр
3. Албания
4. Болгария
5. Черногория
6. Хорватия
7. Греция
8. Египет
9. Грузия
10. ОАЭ
Напомним, ранее мы писали о том, что туристов предупредили об аномальной жаре на курортах Турции.
А также рассказывали о том, куда смогут поехать украинцы уже в июле.