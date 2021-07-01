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Греция или Затока? Где мечтают отдыхать украинцы этим летом (список курортов)

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 19:16
Греция или Затока? Где мечтают отдыхать украинцы этим летом (список курортов) Украинцы назвали места, где хотят отдохнуть в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Карантины, пандемия и закрытые границы сильно повлияли на выбор украинцев мест для отпуска в 2021 году. Туристическая отрасль начала понемногу оживать и в первую очередь это связано с массовой вакцинацией от коронавируса по всему миру. Люди хотят путешествовать и чувствовать себя более уверенно, как внутри родной страны, так и за границей.

Куда хотят поехать жители Украины в 2021 году, проанализировали специалисты. Результаты опубликованы в блоге Google Украина.

Самые популярные направления – внутри Украины

Ограничения на перемещения за пределами Украины сильно повлияли на выбор людей мест для отдыха. Самыми популярными направлениями внутри страны стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Первая десятка поиска украинцев за три месяца:

1. Бердянск

2. Железный порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилловка

6. Одесса

7. Арабатская стрелка

8. Седово

9. Скадовск

10. Счастливцево

Другие страны начали открывать границы для украинцев

Популярные курорты в других странах в 2021 году также становятся более доступными для граждан Украины. И соответственно – растет запрос об отдыхе за границей. Уже не первый год подряд лидером таких запросов становится Турция.

Первая десятка стран в поиске за три месяца:

1. Турция

2. Кипр

3. Албания

4. Болгария

5. Черногория

6. Хорватия

7. Греция

8. Египет

9. Грузия

10. ОАЭ

Напомним, ранее мы писали о том, что туристов предупредили об аномальной жаре на курортах Турции.

А также рассказывали о том, куда смогут поехать украинцы уже в июле.

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