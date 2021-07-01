Греція чи Затока? Де мріють відпочивати українці цього літа (список курортів)
Карантини, пандемія і закриті кордони сильно вплинули на вибір українців місць для відпустки у 2021 році. Туристична галузь почала потроху оживати й в першу чергу це пов'язано з масовою вакцинацією від коронавірусу по всьому світу. Люди хочуть подорожувати та відчувати себе більш впевнено, як всередині рідної країни, так і за кордоном.
Куди хочуть поїхати жителі України у 2021 році, проаналізували фахівці. Результати опубліковані в блозі Google Україна.
Найпопулярніші напрямки - всередині України
Обмеження на переміщення за межами України сильно вплинули на вибір людей місць для відпочинку. Найпопулярнішими напрямками всередині країни стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.
Перша десятка українців за три місяці:
1. Бердянськ
2. Залізний порт
3. Коблево
4. Затока
5. Кирилівка
6. Одеса
7. Арабатська стрілка
8. Сєдове
9. Скадовськ
10. Щасливцеве
Інші країни почали відкривати кордони для українців
Популярні курорти в інших країнах у 2021 році також стають більш доступними для громадян України. І відповідно - зростає запит про відпочинок за кордоном. Вже не перший рік поспіль лідером таких запитів стає Туреччина.
Перша десятка країн у пошуку за три місяці:
1. Туреччина
2. Кіпр
3. Албанія
4. Болгарія
5. Чорногорія
6. Хорватія
7. Греція
8. Єгипет
9. Грузія
10. ОАЕ
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристів попередили про аномальну спеку на курортах Туреччини.
А також розповідали про те, куди зможуть поїхати українці вже в липні.