В Гренландии обнаружили ДНК, которой 2 млн лет! Эти земли населяли животные и растения!

В отложениях ледникового периода на территории Гренландии ученые обнаружили самые старые следы ДНК. Им около 2 млн лет и находка указывает на то, что современный почти безжизненный сейчас регион ранее был очень активным.

В северной Гренландии более 2 млн лет назад обитали различные микроорганизмы, растительность и животные - слоноподобные млекопитающие, известные как мастодонты, северные олени, зайцы, лемминги, гуси. Также там росли березы и тополя.

Образцы показали, что смесь умеренных и арктических деревьев, а также животных составляли ранее неизвестный тип экосистемы. Современных аналогов этой системы не существует. И судя по данным - генетическая карта этой экосистемы была подтверждением того, что разные виды могут адаптироваться к более теплому климату.

К такому выводу пришли ученые из Дании, которые смогли обнаружить и восстановить экологическую ДНК - генетический материал, который выделяется в окружающую среду всеми живыми организмами. ДНК была обнаружена в крошечных количествах отложений, которые взяли в формации Копенгаген в устье фьорда в Арктике.

Эти фрагменты ДНК исследователи сравнили со всей существующей библиотекой ДНК, которая была собрана как у вымерших, так и у существующих сейчас животных, растений и микроорганизмов.

В генетическом материале обнаружили десятки других растений и существ, которые ранее не были обнаружены в данной местности.

"Первое, что поразило нас, когда мы смотрим на эти данные - это, очевидно, что мастодонт обитал так далеко на севере, что очень далеко от тех мест, которые мы считали его естественным ареалом", - рассказал один из сооавторов исследования, доцент кафедры Фонда Лундбек Копенгагенского университета Миккель Педерсен.

Фото: Художественная реконструкция того, как могла выглядеть формация Кап-Копенгаген на севере Гренландии 2 миллиона лет назад

Ученые отмечают, что найденная ДНК побила рекорд и стала самой древней среди известных. Предыдущий образец принадлежал мамонту - осколок с генетическим материалом был найден в 2021 году. Это был образец ДНК мамонта, который бродил по сибирской степи более миллиона лет назад.

Кроме того, ученые считают, что около 2 млн лет назад в Гренландии температура воздуха была выше на 10-17 градусов.

"В этом регионе было найдено лишь несколько окаменелостей растений и животных. Было очень интересно, когда мы восстановили ДНК, чтобы увидеть совершенно другую экосистему. По макрофоссилиям стало понятно, что там были деревья, лес. И ДНК позволила узнать, что там было намного больше таксонов (типов живых организмов)", - рассказали исследователи.

Они были поражены тем, кто кедры, подобные тем, которые сейчас растут в Британской Колумбии, росли когда-то в Арктике рядом с лиственницей.

ДНК плотоядных обнаружена не была, но ученые считают, что в этой экосистеме точно присутствовали хищники - медведи, волки и даже саблезубые тигры.

По словам специалистов, это открытие очень важно, так как может рассказать об экосистеме в разные периоды времени и даст разгадку на вопрос о том, как изменения климата повлияли на биоразнообразие на уровне видов.