Греммі 2024: усі переможці престижної премії

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії Греммі. Нагороди було вручено за пісні та альбоми, що вийшли в період з 1 жовтня 2022 року по 15 вересня 2023 року.
А про те, хто отримав нагороди у різних номінаціях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Греммі.
Запис року: Майлі Сайрус з піснею "Flowers"
Альбом року: Тейлор Свіфт з альбомом "Midnights"
Пісня року: Біллі Айліш з треком "What Was I Made For?"
Найкращий новий виконавець: Вікторія Моне
Продюсер року, поп-музика: Джек Антонов
Автор пісень року, не класика: Терон Томас
Найкраще сольне виконання у стилі поп- музики: Майлі Сайрус з піснею "Flowers"
Найкраще поп-виконання дуету/гурту: Ghost in the Machine (SZA та Фібі Бріджерс)
Найкращий вокальний поп-альбом - "Midnights" Taylor Swift
Найкращий/танцювальний електронний запис: "Rumble" Skrillex, Fred again.. & Flowdan
Найкращий/танцювальний поп-запис - "Padam Padam" Kylie Minogue
Найкращий альбом танцювальної/електронної музики - "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" Fred again..
Найкраще рок-виконання - "Not Strong Enough" boygenius
Найкраще виконання у стилі металіка - "72 Seasons" Metallica
Найкраща рок-пісня - "Not Strong Enough" Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)
Найкращий рок-альбом - "This Is Why" Paramore
Найкраще виконання альтернативної музики - "This Is Why" Paramore
Найкращий альбом альтернативної музики - "The Record" boygenius
Найкраще R&B виконання - "ICU" Coco Jones
Найкраще традиційне R&B виконання - "Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol
Найкраща R&B пісня: "Snooze" (Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA)
Найкращий альбом прогресивного R&B: "SOS" SZA
Найкращий R&B альбом: "JAGUAR II" Victoria Monét
Найкраще реп-виконання: "SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane
Найкраще мелодійне реп-виконання: "All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole
Найкраща реп-пісня: "SCIENTISTS & ENGINEERS"
Найкращий реп-альбом: "MICHAEL" Killer Mike
Найкращий поетичний альбом: "The Light Inside" J. Ivy
Найкраще джазове виконання: "Tight" Samara Joy
Найкращий джазовий вокальний альбом: "How Love Begins" Nicole Zuraitis
Найкращий джазовий інструментальний альбом: "The Winds Of Change" Billy Childs
Найкращий альбом великого джазового ансамблю: "Basie Swings The Blues" The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart
Найкращий альбом латиноамериканського джазу: "El Arte Del Bolero Vol. 2" Miguel Zenón & Luis Perdomo
Найкращий альбом альтернативного джазу: "The Omnichord Real Book" Meshell Ndegeocello
Найкращий вокальний альбом традиційної поп-музики: "Bewitched" Laufey
Найкращий сучасний інструментальний альбом: "As We Speak" Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia
Найкращий альбом музичного театру: "Some Like It Hot"
Кращий кантрі-сольний виступ: "White Horse" Chris Stapleton
Кращий кантрі дует/гурт: "I Remember Everything" Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves
Найкраща кантрі пісня: "White Horse" Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)
Кращий кантрі-альбом: "Bell Bottom Country" Lainey Wilson
Найкраще виконання з американським корінням: "Eve Was Black" Allison Russell
Найкраще американське виконання: "Dear Insecurity" Brandy Clark Featuring Brandi Carlile
Найкраща американська пісня: "Cast Iron Skillet" Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit)
Найкращий американський альбом: "Weathervanes" Jason Isbell And The 400 Unit
Найкращий альбом Bluegrass: "City Of Gold" Molly Tuttle & Golden Highway
Найкращий альбом традиційного блюзу: "All My Love For You" Bobby Rush
Найкращий альбом сучасного блюзу: "Blood Harmony" Larkin Poe
Найкращий народний альбом: "Joni Mitchell At Newport [Live]" Joni Mitchell
Переможці Греммі 2024 (фото: Getty images)
Найкращий альбом регіональної кореневої музики: "Live: Orpheum Theater Nola" А також Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra. "New Beginnings" Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band
Найкраща пісня госпел: "All Things" Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter
Найкраще виконання християнської музики: "Your Power"
Найкращий альбом госпел: "All Things New: Live In Orlando" Tye Tribbett
Найкращий альбом сучасної християнської музики: "Church Clothes 4" Lecrae
Найкращий альбом у стилі Roots gospel: "Echoes Of The South" Blind Boys Of Alabama
Найкращий латиноамериканський поп-альбом: "X Mí (Vol. 1)" Gaby Moreno
Найкращий альбом міської музики: "MAÑANA SERÁ BONITO" Karol G
Найкращий латиноамериканський рок/альтернативний альбом: - "De Todas Las Flores"
Natalia Lafourcade: "Vida Cotidiana" Juanes
Найкращий альбом мексиканської музики: "GÉNESIS" Peso Pluma
Найкращий тропічний латиноамериканський альбом: "Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)" Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta
Найкраще світове музичне виконання: "Pashto" Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia
Найкраще виконання африканської музики: "Water" Tyla
Найкращий світовий музичний альбом: "This Moment" Shakti
Найкращий альбом реггі: "Colors Of Royal" Julian Marley & Antaeus
Найкращий альбом нового покоління: "So She Howls" Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet
Найкращий музичний дитячий альбом: "We Grow Together Preschool Songs" 123 Andrés
Найкращий комедійний альбом: "What's In A Name?" Dave Chappelle
Найкраща аудіокнига: "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times" Michelle Obama
Найкращий саундтрек для візуальних медіа: "Barbie The Album" (Various Artists)
Найкращий саундтрек до фільму: "Oppenheimer"
Найкращий саундтрек для відео ігор: "Star Wars Jedi: Survivor"
Найкраще музичне відео: "I'm Only Sleeping"
Кращий музичний фільм: "Moonage Daydream" (David Bowie)
Найкращий пакет для запису: "Stumpwork"
Найкраща лімітована музична упаковка: "For The Birds: The Birdsong Project"
Кращі альбомні ноти: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"
Найкращий історичний альбом: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"
Найкращий оброблений альбом: "JAGUAR II"
Найкраща обробка класичного альбома: "Contemporary American Composers"
Продюсер року: Elaine Martone
Найкращий ремікс альбом: "Wagging Tongue (Wet Leg Remix)"
Найкращий захоплюючий альбом: "The Diary Of Alicia Keys"
Найкраща інструментальна композиція: "Helena's Theme"
Найкраще аранжування: "Folsom Prison Blues"
Найкраще аранжування інструменти та вокал: "In The Wee Small Hours Of The Morning"
Найкраще оркестрове виконання: "Adès: Dante"
Найкращий оперний запис: "Blanchard: Champion"
Найкраще хорове виконання: "Saariaho: Reconnaissance"
Найкраще виконання камерної музики: "Rough Magic" Roomful Of Teeth"
Найкраще класичне інструментальне коло: "The American Project"
Найкращий класичний сольний альбом: "Walking In The Dark"
Найкращий класичний компендіум: "Passion For Bach And Coltrane"
Найкраща сучасна класична композиція: "Montgomery: Rounds"
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