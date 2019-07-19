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Греемся, пока можно: потепление в Украине наступит не везде

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 06:53
Греемся, пока можно: потепление в Украине наступит не везде
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях сохранится низкая температура воздуха даже днем

Погода в Украине начала медленно поворачивать в сторону потепления, но как отмечают синоптики, в нескольких регионах страны, а также ночная температура воздуха почти во всех областях, будет оставаться низкой.

Погода на востоке Украины в пятницу, 19 июля, ожидается сухая и теплая, местами возможна облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха составит +10 +14 градусов, а вот днем воздух прогреется до +25 +28 градусов.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от +15 до +17 градусов, днем будет жарко, от +26 до +30 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В северных областях немного потеплеет, синоптики обещают сухую погоду, без осадков. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +26 градусов.

На западе Украины также станет теплее, днем возможна небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +11 +13 градусов, дневная температура воздуха составит +24 +27 градусов.

В центральной части страны будет облачно с прояснениями, без дождя. Ночью температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24 +27 градусов.

В Киеве 19 июля будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается +12 +14 градусов, днем потеплеет до +24 +26 градусов.

Греемся, пока можно: потепление в Украине наступит не везде

Погода в Украине 19 июля 

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в пятницу, 19 июля, а также в субботу, 20 июля, возможны небольшие локальные дожди в западной части Украины, а также на севере. Возможно усиление шквального ветра и кратковременные ливни. 19-20 июля местами дождь с грозой пройдет в Одесской области.

Также она отметила, что в большинстве областей Украины существенно потеплеет, но в Карпатах ожидается +17 +23 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о непогоде в Украине в день выборов.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды в Украине до конца лета.

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