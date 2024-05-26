Гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя

Цей жест є частиною акції FreeMariupolDefenders на підтримку захисників Маріуполя, яку започаткував проєкт "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова.

"Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших захисників повернули додому", — йдеться в повідомленні ФК "Шахтар" у соцмережах.

Футболісти та тренерський склад "Шахтаря" висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя та сприятиме їхньому швидкому поверненню додому.

Нагадаємо, проект "Серце Азовсталі" є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", його створено задля підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин.