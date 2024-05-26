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Гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя

Фото: гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя  (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Гравці донецького футбольного клубу "Шахтар" прибули на матч у Житомирі, демонструючи свою підтримку сотням захисників Маріуполя, які вже два роки перебувають у російському полоні.

Про це йдеться на сторінці клубу.

Цей жест є частиною акції  FreeMariupolDefenders на підтримку захисників Маріуполя, яку започаткував проєкт "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова.  

"Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших захисників повернули додому", — йдеться в повідомленні ФК "Шахтар" у соцмережах.

Футболісти та тренерський склад "Шахтаря" висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя та сприятиме їхньому швидкому поверненню додому.

 

Нагадаємо, проект "Серце Азовсталі" є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", його створено задля підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин.

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ШахтарМаріуполь