Игроки "Шахтера" поддержали пленных защитников Мариуполя

Этот жест является частью акции FreeMariupolDefenders в поддержку защитников Мариуполя, которую основал проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова.

"Мы должны кричать на весь мир, чтобы наших защитников вернули домой", - говорится в сообщении ФК "Шахтер" в соцсетях.

Футболисты и тренерский состав "Шахтера" выразили надежду, что их акция поможет привлечь международное внимание к судьбе защитников Мариуполя и будет способствовать их скорейшему возвращению домой.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова", он создан для поддержки защитников Мариуполя и их семей.