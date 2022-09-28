Гравці "Динамо" завітали до дітей у лікарню "Охматдит"

Зазначається, що гравці дітям подарунки від клубу та поспілкувалися з ними. Серед дітей з різних відділень та куточків України були й футбольні вболівальники. Вони задавали різноманітні питання динамівцям - як вирішили зв’язати своє життя з футболом, про спортивний режим, дієту, адже і важкохворі діти теж мають дотримуватися спеціальної дієти.

"Багато захворювань загострилися під час війни. На зустрічі присутні діти з відділення неврології, після інсультів. У маленьких дітей, на жаль, теж бувають інсульти. І не тільки, через війну та викликані стреси та умови, у дітей загострюються різні хвороби, до яких додаються психологічні проблеми", - розповіла вихователь лікарні з більш ніж 25-річним стажем Валентина Луценко.

Як відомо, з першого дня війни лікарня приймала та рятувала дітей і дорослих з важкими пораненнями та не припиняла піклуватися про тих, хто цієї допомоги потребує завжди. Працівники лікарні, зокрема прес-секретар "Охматдиту" Анастасія Магеррамова, відзначила, що неформальні зустрічі, візити діячів культури, артистів, спортсменів позитивно впливають на емоційний стан дітей та допомагають їм боротися з важкими хворобами.

Представники лікарні виступили з ініціативою продовжити психологічно-емоційну реабілітацію та запропонували клубу, за можливості, запросити дітей, яким дозволено залишати лікарню, відвідати тренувальну базу, показати, як команди тренуються та готуються до ігор.

"У своєму дитинстві я навіть не міг подумати, що колись може розпочатися війна, що можуть траплятися такі страшні речі, через які діти вимушені лікуватися, і при цьому кожен раз ховатися у сховищах під час повітряних тривог, ховатися від снарядів. Ми всі сподіваємося, що найближчим часом наші Збройні Сили переможуть, в нашій країні настане мир і все буде добре", - відзначив після візиту до дитячої лікарні Олексій Гусєв.