Границы Украины с Польшей замерли в пробках: ждать приходится часами

На границе Украина-Польша жуткие пробки (скриншот из видео)

На пунктах пропуска Украина-Польша образовались жуткие очереди

На границах Украины с Польшей снова образовались огромные очереди из машин. Людям приходится ждать не менее 5 часов, чтобы пересечь границу. Как рассказали в сюжете ТСН, очереди на границах образовались из-за того, что увеличился поток отдыхающих в Европу.

На границах Украины и Польши образовались пробки из машин. Большинство автомобилей – это украинцы, которые целыми семьями едут на Рождество в Европу и на горнолыжные курорты. По номерам машин можно определить, что путешественники из Киева, Днепра, Тернополя, Волыни.

Часть путешественников – это работники, которые возвращаются на работу после католического Рождества и Нового года. Людям приходится ожидать своей очереди много часов, и они спят в авто, покупают еду и напитки на заправках.

"Очень долго стоим, не едем совсем, не знаю почему так произошло. Но стоим как все, хотелось бы, чтобы поскорее как-то двигалось. Уже 5 часов ждем", - говорят туристы.

На пункте пропуска Краковец-Корчова самая большая пробка, так как он является самым популярным. Путешественники говорят, что скорость пассажиропотока со стороны Польши – 5 машин в час. Хотя скорость на украинских пунктах пропуска - 3 тысячи машин в сутки и работники утверждают, что стараются пропускать до 60 автомобилей в час.

"Увеличено количество персонала, которые несет службу в пунктах пропуска, открыты дополнительные полосы движения для пропуска лиц и транспортных средств. Также проводятся постоянно четырехсторонние встречи с коллегами из таможенной службы, а также коллегами из смежной стороны республики Польша относительно ускорения пропуска", - рассказал руководитель отделения инспекторов пограничной службы Краковец Сергей Веретильник.

Чтобы разгрузить очередь, пограничники перенаправляют некоторых путешественников на другие, менее загруженные пункты – Смильницу и Рава-Русскую. По прогнозу, в воскресенье, 5 января, очереди будут еще больше.

А вот следующая волна ожидается с вечера 7 января и 8 января, когда украинцы начнут массово возвращаться на работу в Евросоюз, а туристы будут возвращаться домой.

Границы между Украиной и Польшей снова в пробках