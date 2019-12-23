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На границе Украины с Польшей огромные очереди: застряли тысячи авто

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 12:03
На границе Украины с Польшей огромные очереди: застряли тысячи авто
Очереди на границе Украины с Польшей (коллаж РБК-Украина)

Появилось видео огромной пробки на границе Украины с Польшей

На границе Украины с Польшей образовалась огромная очередь, в результате которой около 1500 автомобилей оказались "в ловушке".

Отметим, что эта ситуация продолжается уже не первый день. В Государственной таможенной службе связывают сложившуюся ситуацию с предновогодними праздниками, ведь тысячи наших сограждан, которые живут и работают в Польше, едут на родину.

С выезда на въезд таможенники уже "перебросили максимум людей", но выпустить со стороны Украины больше авто, чем пропустили поляки, физически не представляется возможным на данный момент.

23 декабря больше всего машин застряли в пробках напротив польских пунктов пропуска "Ягодин" (по данным польских пограничников, там около 800 легковых автомобилей), "Шегини-Медика" (300 авто в пробке) и "Краковец-Корчева" (около 500 транспортных средств).

Как отметил спикер пограничной службы Андрей Демченко, за сутки на пункте пропуска оформляется около 3500 автомобилей.

В то же время главный таможенник Украины Макс Нефьодов пообещал уже в следующем году электронизировать процесс оформления письменного обязательства о вывозе авто, который на сегодняшний день занимает больше времени по сравнению с пропуском обычного туриста.

"На Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - отметил Нефьодов.

Как не застрять в пробке на границе Украины с Польшей

Чтобы не застрять на украинско-польской границе, жителям нашей страны и туристам рекомендуют отслеживать ситуацию на пунктах пропусков при помощи официальных интернет-ресурсов пограничных служб Украины и Польши.

При помощи соответствующих сайтов каждый сможет выбрать менее загруженные пункты пропуска, что существенно облегчит пересечение границы.

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