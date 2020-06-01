Границы открыты, но пустят не всех: кто сможет попасть в Польшу с 1 июня

Пограничные службы Украины и Польши уточнили список лиц, которым разрешено пересекать границу
С 30 мая в Украине начала открывать пункты пропуска на государственных границах. Теперь украинцы могут попасть в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. Однако разрешение на пересечение границы получат не все.
Польские пограничники составили список граждан, которым будет разрешен въезд на территорию страны. Также данную информацию подтвердили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
На территорию Польши могут попасть:
- Граждане Польши
- Иностранные граждане, которые состоят в браке с гражданами Польши, дети граждан Польши, а также дети, которые находятся под опекой граждан Польши.
- Украинцы, у которых есть карта поляка.
- Граждане, у которых есть дипломатический ранг, а также члены семей дипломатов.
- Иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши.
- Иностранцы, у которых есть право на работу на территории Польши.
- Лица, которые осуществляют грузовые перевозки.
- Водители, которые занимаются грузовыми перевозками, в том числе и те, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта.
- Ученики и студенты из других стран, которые получают образование в Польше.
- Граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации. А также их супруги и дети, которые следуют транзитом через Польшу до места пребывания или проживания (На транзит отводится не более 12 часов с момента пересечения границы с Польшей).
Напомним, ранее мы сообщали о том, какие пункты пропуска откроют с 30 мая для пересечения пешком, а также на автомобилях.
А также мы рассказывали о том, как будет работать безвиз для украинцев после открытия границ.
Автор: Анна Шиканова