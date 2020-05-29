Украина открыла границы: где теперь можно пересекать пешком и на автомобиле
Украина открыла 66 пунктов пропуска на границах (Фото: РБК-Украина)
Украинцы могут выехать в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову
Украина перешла на адаптивный карантин, и в ночь на 29 мая возобновили работу еще 66 пунктов пропуска на государственных границах. Теперь украинцы могут пересекать пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в ближайшее время ожидается открытие железнодорожных пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.
С 29 мая границу пешком можно пересечь на таких пунктах пропуска:
На границе с Польшей:
- Ягодин (Волынская область)
- Шегини (Львовская область)
- Краковец (Львовская область)
- Рава-Русская (Львовская область)
На границе со Словакией
- Ужгород (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
- Чоп (Закарпатская область)
На границе с Румынией
- Дяково (Закарпатская область)
- Порубное (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
- Староказачье (Одесская область)
- Рени (Одесская область)
- Могилев-Подольский (Винницкая область)
Открытые пункты пропуска для пересечения на автомобиле:
На границе с Польшей
- Смильница (Львовская область)
- Шегини (Львовская область)
- Краковец (Львовская область)
- Рава-Русская (Львовская область)
- Грушев (Львовская область)
- Устилуг (Волынская область)
- Ягодин (Волынская область)
На границе со Словакией
- Ужгород (Закарпатская область)
- Малый Березный (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
- Чоп (Закарпатская область)
- Дзвинковое (Закарпатская область)
- Косино (Закарпатская область)
- Лужанка (Закарпатская область)
- Вилок (Закарпатская область)
На границе с Румынией
- Дяково (Закарпатская область)
- Солотвино (Закарпатская область)
- Порубное (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
- Мамалыга (Черновицкая область)
- Подворьевка (Черновицкая область)
- Зеленая (Черновицкая область)
- Россошаны (Черновицкая область)
- Вашковцы (Черновицкая область)
- Сокиряны (Черновицкая область)
- Бронница (Винницкая область)
- Могилев-Подольский (Винницкая область)
- Великая Косница (Винницкая область)
- Грабаровка (Винницкая область)
- Болган (Винницкая область)
- Студена (Винницкая область)
- Старокозачье (Одесская область)
- Рени (Одесская область)
- Долинское (Одесская область)
- Виноградовка (Одесская область)
- Табаки (Одесская область)
- Зализнычное (Одесская область)
- Новые Трояны (Одесская область)
- Малоярославец (Одесская область)
- Серпневое (Одесская область)
- Лесное (Одесская область)
- Паланка (Одесская область)
- Градинцы (Одесская область)
- Кучурган (Одесская облать)
- Розаливка (Одесская область)
- Гребеники (Одесская область)
- Славяносербка (Одесская область)
- Павловка (Одесская область)
- Платоново (Одесская область)
- Дубово (Одесская область)
- Федосеево (Одесская область)
Напомним, ранее мы писали о том, как теперь можно пересечь границу Украины с Польшей и кого будут пропускать.
А также мы рассказывали о том, появились новые правила авиаперевозок в аэропортах Украины и стран ЕС.
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Автор: Анна Шиканова
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