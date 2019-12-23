На кордоні України з Польщею величезні черги: застрягли тисячі авто

Черги на кордоні України з Польщею (колаж РБК-Україна)

З'явилося відео величезної пробки на кордоні України з Польщею

На кордоні України з Польщею утворилася величезна черга, у результаті якої близько 1500 автомобілів опинилися "в пастці".

Зазначимо, що ця ситуація триває вже не перший день. У Державній митній службі пов'язують цю ситуацію з передноворічними святами, адже тисячі наших співгромадян, які живуть і працюють у Польщі, їдуть на батьківщину.

З виїзду на в'їзд митники вже "перекинули максимум людей", але випустити з боку України більше авто, ніж пропустили поляки, фізично не представляється можливим на даний момент.

23 грудня найбільше машин застрягли в пробках навпроти польських пунктів пропуску "Ягодин" (за даними польських прикордонників, там близько 800 легкових автомобілів), "Шегині-Медика" (300 авто в пробці) та "Краковець-Корчева" (близько 500 транспортних засобів).

Як відзначив спікер прикордонної служби Андрій Демченко, за добу на пункті пропуску оформлюється близько 3500 автомобілів.

У той же час головний митник України Макс Нефьодов пообіцяв вже в наступному році електронізувати процес оформлення письмового зобов'язання про вивезення авто, який на сьогоднішній день займає більше часу порівняно з пропуском звичайного туриста.

"На Закарпатті в минулому році оформлялося близько 100 таких авто на добу, зараз 1400", - зазначив він.

Як не застрягти в пробці на кордоні України з Польщею

Щоб не застрягти на українсько-польському кордоні, жителям нашої країни і туристам рекомендують відстежувати ситуацію на пунктах пропусків за допомогою офіційних інтернет-ресурсів прикордонних служб України та Польщі.

За допомогою відповідних сайтів кожен зможе вибрати менш завантажені пункти пропуску, що істотно полегшить перетин кордону.

Пробки на кордоні України з Польщею