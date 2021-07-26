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На границе с Россией задержали "Золушку" с сюрпризом в туфельке: через границу шла пешком

Автор: Людмила Жукова

На границе с Россией задержали украинку с туфелькой с сюрпризом. Женщина пыталась провезти в обуви сверток с запрещенными наркотическими веществами.

Об этом сообщается на странице харьковской таможни в Facebook.

Отмечается, что харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке женщину, которая спрятала в туфельке сверток с марихуаной. В пакете было почти 34 грамма вещества растительного происхождения зеленого цвета.

Женщина направлялась из Украины в Россию пешком. Во время декларирования она сказала, что у нее нет запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины товаров, в том числе и наркотических веществ.

Но во время совместного с пограничниками осмотра, в личных вещах гражданки обнаружили наркотик. Он был в босоножке нарушительницы.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Вещество изъято, а в отношении "Золушки" составлен протокол.

Украинка пыталась провезти в Россию наркотики (фото: facebook.com/KHcustomsUA)

Как мы ранее писали, в "Борисполе" задержали наркокурьеров. Один из них проглотил килограмм кокаина.

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г. Украинка