ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Борисполе" задержали наркокурьеров. Один из них проглотил килограмм кокаина

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 17:17
В "Борисполе" задержали наркокурьеров. Один из них проглотил килограмм кокаина Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту "Борисполь" задержали наркокурьер. У двух мужчин правоохранители обнаружили кокаина общим весом в два килограмма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"В аэропорту "Борисполь" перекрыт канал поставки наркотиков, который организовали участники международной преступной группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один из наркокурьеров перемещал наркотики в личных вещах. Другой пытался перевезти через государственную границу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Правоохранители сообщили злоумышленникам подозрения в рамках уголовного производства по ст. 305 "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Оба наркокурьера являются иностранными гражданами.

Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь наркотики
NEWS
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
DAILY
Советник Госдепа США Дерек Шолле: Украина должна оставаться транзитером газа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Советник Госдепа США Дерек Шолле: Украина должна оставаться транзитером газа