На границе с Россией задержали "Золушку" с сюрпризом в туфельке: через границу шла пешком
На границе с Россией задержали украинку с туфелькой с сюрпризом. Женщина пыталась провезти в обуви сверток с запрещенными наркотическими веществами.
Об этом сообщается на странице харьковской таможни в Facebook.
Отмечается, что харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке женщину, которая спрятала в туфельке сверток с марихуаной. В пакете было почти 34 грамма вещества растительного происхождения зеленого цвета.
Женщина направлялась из Украины в Россию пешком. Во время декларирования она сказала, что у нее нет запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины товаров, в том числе и наркотических веществ.
Но во время совместного с пограничниками осмотра, в личных вещах гражданки обнаружили наркотик. Он был в босоножке нарушительницы.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Вещество изъято, а в отношении "Золушки" составлен протокол.
Украинка пыталась провезти в Россию наркотики (фото: facebook.com/KHcustomsUA)
Как мы ранее писали, в "Борисполе" задержали наркокурьеров. Один из них проглотил килограмм кокаина.