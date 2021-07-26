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На кордоні з Росією затримали "Попелюшку" з сюрпризом в туфельці: через кордон йшла пішки

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Понеділок 26 липня 2021 09:04
На кордоні з Росією затримали "Попелюшку" з сюрпризом в туфельці: через кордон йшла пішки Українка намагалася провезти в Росію наркотики (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На кордоні з Росією затримали українку з туфелькою з сюрпризом. Жінка намагалася провезти у взутті згорток із забороненими наркотичними речовинами.

Про це повідомляється на сторінці Харківської митниці в Facebook.

Відзначається, що харківські митники виявили в Гоптівці жінку, яка сховала в туфельці згорток з марихуаною. У пакеті було майже 34 грами речовини рослинного походження зеленого кольору.

Жінка прямувала з України до Росії пішки. Під час декларування вона сказала, що у неї немає заборонених до переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі й наркотичних речовин.

Але під час спільного з прикордонниками огляду, в особистих речах громадянки виявили наркотик. Він був у босоніжці порушниці.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Речовину вилучено, а стосовно "Попелюшки" складено протокол.

На кордоні з Росією затримали &quot;Попелюшку&quot; з сюрпризом в туфельці: через кордон йшла пішкиНа кордоні з Росією затримали &quot;Попелюшку&quot; з сюрпризом в туфельці: через кордон йшла пішкиУкраїнка намагалася провезти в Росію наркотики (фото: facebook.com/KHcustomsUA)

Як ми раніше писали, у "Борисполі" затримали наркокур'єрів. Один з них проковтнув кілограм кокаїну.

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м. Українка
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