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На грани исчезновения еще одно озеро в Крыму: оккупанты приложили руку (фото)

Новина українською → Крым, Воскресенье 21 марта 2021 17:36
На грани исчезновения еще одно озеро в Крыму: оккупанты приложили руку (фото) В Крыму Загорское водохранилище находится на грани исчезновения (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, которые обеспечивают пресной водой крупные города. Так на грани исчезновения находится Загорское водохранилище в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter.

В Загорском водохранилище крайне мало воды. При этом, по словам местного жителя, каждую ночь воду перебрасывают в Счастливинское водохранилище. Оттуда вода поступает в Ялту и Васильевку.

Также опубликованы фотографии Загорского водохранилища, на которых видно его плачевное состояние.

На грани исчезновения еще одно озеро в Крыму: оккупанты приложили руку (фото)На грани исчезновения еще одно озеро в Крыму: оккупанты приложили руку (фото)

Загорское водохранилище (фото: twitter.com/KrimRt)

Стоит отметить, что в данное время около 10 крупных водохранилищ в Крыму обмелели или находятся в плачевном состоянии. Первые серьезные проблемы с водой появились еще летом 2020 года в Симферополе и ближайших к нему регионах.

Из-за сложной ситуации с пресной водой в Симферопольском районе с сентября людям дают воду по графику - по три часа утром и вечером. Позже воду по графику начали также давать в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Чтобы обеспечить водой Симферополь, используются силы военных. Они прокладывают трубопровод и качают воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, а также местной реки Биюк-Карасу.

Напомним, оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса;

Активисты запустили флаг Украины с посланиями для крымчан.

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